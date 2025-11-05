Guatemala vs Panamá | Conoce cuándo Thomas Christiansen entregará su lista de convocados

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/La Selección de Panamá entra en modo final, de cara a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Este jueves 6 de noviembre, el director técnico Thomas Christiansen dará a conocer la última lista de convocados, una convocatoria que se presenta cargada de expectativa y tensión. El país futbolero aguarda por conocer quiénes serán los elegidos para afrontar el reto más importante de los últimos años. Esta conferencia de prensa la puedes seguir en vivo por TVMAX y TVN Pass.

Otras noticias: Selección de Panamá| Eliminatorias Concacaf: ¿Cómo pueden los canaleros clasificar directamente al Mundial 2026?

El mes de noviembre —Mes de la Patria— trae consigo un fuerte componente emocional: fervor nacional y fútbol decisivo marchan de la mano. Panamá debe jugar todo o nada y demostrar que merece estar nuevamente en una Copa del Mundo.

Dos batallas para definir el futuro

📍 13 de noviembre – Estadio El Trébol

🇬🇹 Guatemala vs Panamá

📍 18 de noviembre – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

🇵🇦 Panamá vs El Salvador

Los resultados en estos encuentros dictarán sentencia:

✅ Clasificación directa

🟡 Repechaje intercontinental

❌ Eliminación

Este cierre dramático se produce en una eliminatoria atípica: México, Estados Unidos y Canadá no participan al ser anfitriones del Mundial 2026, mientras que la FIFA amplió el torneo a 48 selecciones. Esto abrió la puerta a más cupos para Concacaf:

➡️ 3 boletos directos

➡️ 2 repechajes

Otras noticias: ¿Qué pasa si Panamá le gana a Guatemala en la penúltima fecha de las eliminatorias Concacaf?

La matemática del sueño mundialista

Panamá compite en el Grupo A junto a Surinam, Guatemala y El Salvador. Tras cuatro jornadas, los números del cuadro canalero son:

4 PJ

1 victoria

3 empates

6 puntos

Mismo puntaje que Surinam, pero con menos goles a favor, lo que actualmente posiciona a los panameños fuera del Mundial, debido al criterio de desempate con los mejores segundos lugares de los otros grupos.

Para clasificar directamente, Panamá necesita:

1️⃣ Ganar los dos partidos restantes

2️⃣ Que Surinam no sume victorias en su cierre

Una combinación posible, pero que exige máxima concentración y valentía en el rectángulo de juego.

Otras noticias: ¿Qué pasa si Panamá empata en Guatemala, penúltima fecha de las Eliminatorias de Concacaf?

Ojo a la lista del “Míster”

Hay un ambiente cargado de dudas e ilusión:

¿Habrá novedades en el llamado ?

? ¿Cambios en el planteamiento táctico ?

? ¿Quién tomará la batuta en los momentos críticos?

Christiansen ha sorprendido antes y podría hacerlo nuevamente en el momento final. Los hinchas esperan nombres que lleguen en buen nivel actual, sin titubeos para asumir la presión.

Otras noticias: Selección de Panamá cuenta con toda la logística para el partido ante Guatemala

Otras noticias: Mundial Sub17 Catar 2025 resultados | Panamá vs Irlanda: conoce más del grupo J y su calendario

Otras noticias: Club León de Ismael Díaz es un completo desastre, Ambriz reveló qué ocurre con el panameño