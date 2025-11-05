Guatemala vs Panamá | Conoce cuándo Thomas Christiansen entregará su lista de convocados

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Thomas Christiansen da indicaciones durante un entrenamiento de la Selección de Panamá
Thomas Christiansen da indicaciones durante un entrenamiento de la Selección de Panamá / FPF

Panamá/La Selección de Panamá entra en modo final, de cara a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Este jueves 6 de noviembre, el director técnico Thomas Christiansen dará a conocer la última lista de convocados, una convocatoria que se presenta cargada de expectativa y tensión. El país futbolero aguarda por conocer quiénes serán los elegidos para afrontar el reto más importante de los últimos años. Esta conferencia de prensa la puedes seguir en vivo por TVMAX y TVN Pass.

Otras noticias: Selección de Panamá| Eliminatorias Concacaf: ¿Cómo pueden los canaleros clasificar directamente al Mundial 2026?

El mes de noviembre —Mes de la Patria— trae consigo un fuerte componente emocional: fervor nacional y fútbol decisivo marchan de la mano. Panamá debe jugar todo o nada y demostrar que merece estar nuevamente en una Copa del Mundo.

Dos batallas para definir el futuro

📍 13 de noviembre – Estadio El Trébol

🇬🇹 Guatemala vs Panamá

📍 18 de noviembre – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

🇵🇦 Panamá vs El Salvador

Los resultados en estos encuentros dictarán sentencia:

✅ Clasificación directa

🟡 Repechaje intercontinental

❌ Eliminación

Este cierre dramático se produce en una eliminatoria atípica: México, Estados Unidos y Canadá no participan al ser anfitriones del Mundial 2026, mientras que la FIFA amplió el torneo a 48 selecciones. Esto abrió la puerta a más cupos para Concacaf:

➡️ 3 boletos directos

➡️ 2 repechajes

Otras noticias: ¿Qué pasa si Panamá le gana a Guatemala en la penúltima fecha de las eliminatorias Concacaf?

La matemática del sueño mundialista

Panamá compite en el Grupo A junto a Surinam, Guatemala y El Salvador. Tras cuatro jornadas, los números del cuadro canalero son:

  • 4 PJ
  • 1 victoria
  • 3 empates
  • 6 puntos

Mismo puntaje que Surinam, pero con menos goles a favor, lo que actualmente posiciona a los panameños fuera del Mundial, debido al criterio de desempate con los mejores segundos lugares de los otros grupos.

Para clasificar directamente, Panamá necesita:

1️⃣ Ganar los dos partidos restantes

2️⃣ Que Surinam no sume victorias en su cierre

Una combinación posible, pero que exige máxima concentración y valentía en el rectángulo de juego.

Otras noticias: ¿Qué pasa si Panamá empata en Guatemala, penúltima fecha de las Eliminatorias de Concacaf?

Ojo a la lista del “Míster”

Hay un ambiente cargado de dudas e ilusión:

  • ¿Habrá novedades en el llamado?
  • ¿Cambios en el planteamiento táctico?
  • ¿Quién tomará la batuta en los momentos críticos?

Christiansen ha sorprendido antes y podría hacerlo nuevamente en el momento final. Los hinchas esperan nombres que lleguen en buen nivel actual, sin titubeos para asumir la presión.

Otras noticias: Selección de Panamá cuenta con toda la logística para el partido ante Guatemala

Otras noticias: Mundial Sub17 Catar 2025 resultados | Panamá vs Irlanda: conoce más del grupo J y su calendario

Otras noticias: Club León de Ismael Díaz es un completo desastre, Ambriz reveló qué ocurre con el panameño

Temas relacionados

Thomas Christiansen selección de Panamá Selección de Guatemala eliminatoria concacaf
Si te lo perdiste
Lo último
stats