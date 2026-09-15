José Fajardo: panameño abre con gol la senda del triunfo para la U. Católica ante Orense en Ecuador

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Panamá/Universidad Católica cerró con victoria la fase regular de la liga de Ecuador. El conjunto quiteño derrotó 2-1 a Orense este lunes 14 de septiembre, en un partido en el que el delantero panameño José Fajardo volvió a hacerse presente en el marcador.

Fajardo tuvo un comienzo inmejorable. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando el atacante apareció para marcar el 1-0 y poner rápidamente en ventaja a Universidad Católica.

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La reacción de Orense no tardó en llegar. Al minuto 5, Mauricio Alonso consiguió el empate y devolvió la paridad al encuentro, en un inicio de partido marcado por la intensidad y los goles.

Sin embargo, Católica volvió a golpear antes del cuarto de hora. A los 14 minutos, Valentín Burgoa anotó el 2-1, resultado que posteriormente se mantendría hasta el final y que le permitió al cuadro universitario quedarse con los tres puntos.

Fajardo, nuevamente protagonista

El panameño fue titular como delantero en el esquema 4-2-3-1 de Universidad Católica y tuvo un impacto inmediato. Su gol a los tres minutos no solo abrió el marcador, sino que confirmó el buen momento que atraviesa el atacante en el cierre de la fase regular.

Fajardo también había marcado en la jornada anterior frente a Aucas, por lo que llegó al último compromiso de esta etapa con dos partidos consecutivos viendo puerta.

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Con el triunfo ante Orense, Universidad Católica terminó la fase regular en el segundo puesto, con 51 puntos, cerrando así una primera etapa positiva y con Fajardo como uno de los hombres importantes en ataque.

El tanto del panameño fue el primero de Católica en el partido, mientras que Burgoa se encargó de convertir el gol que finalmente le dio la victoria al conjunto quiteño.