Panamá vs México | David Faitelson ya dio su veredicto antes de jugar el partido

Panamá/El ambiente alrededor del partido amistoso internacional entre Panamá y México se calentó horas antes del pitazo inicial, no solo por la expectativa deportiva, sino también por los comentarios del reconocido periodista mexicano David Faitelson, quien generó un intenso debate en redes sociales con un mensaje publicado en X sobre la conformación del equipo azteca.

“La que juega hoy en Panamá no es una selección mexicana ‘B’ o ‘C’… Es una selección experimental. México no tiene dos o tres selecciones. A duras penas, puede tener una…”, escribió Faitelson, provocando una oleada de reacciones entre seguidores mexicanos y panameños.

Muchos fanáticos del istmo respondieron señalando que la Selección de Panamá tampoco presenta a su grupo élite, sino una mezcla de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y legionarios que buscan ganarse un lugar en la lista final rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Más allá del intercambio en redes, el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez se viste de gala este jueves 22 de enero para albergar un encuentro que servirá como un verdadero termómetro para ambos cuerpos técnicos. Tanto Thomas Christiansen como Javier “Vasco” Aguirre utilizarán este amistoso para evaluar variantes tácticas y observar a futbolistas que pelean por consolidarse en la estructura principal de sus selecciones.

Antecedentes y actualidad de la “Tropa Istmeña”

Panamá llega a este compromiso tras empatar 1-1 ante Bolivia en su última presentación. El reto no es menor, ya que el historial reciente favorece claramente al conjunto azteca. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales, México se ha impuesto, incluyendo el 2-1 en la Concacaf Nations League de marzo de 2025 y el 1-0 en la final de la Copa Oro 2023. Sin embargo, los duelos suelen ser cerrados, con diferencias mínimas que se definen por detalles puntuales.

Contexto de cara al Mundial 2026

Este amistoso toma mayor relevancia tras conocerse el sorteo mundialista. Panamá integra el Grupo L, donde enfrentará a selecciones de peso como Inglaterra, Croacia y Ghana. Por su parte, México encabezará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival que surgirá del repechaje. En ese escenario, cada partido de preparación es clave para ajustar piezas y consolidar esquemas.

Alineaciones probables y figuras a seguir

El onceno panameño podría formar con JD Gunn en la portería; defensa para Jorge Gutiérrez, Jorge Rivera, Abdul Knight y Omar Córdoba; en el mediocampo estarían Ariel Arroyo, Orman Davis, Ricardo Phillips Jr., José Murillo y Khaiser Lenis, dejando en punta al joven goleador Kadir Barría.

México, bajo la dirección de Aguirre, presentaría nombres como Luis Romo, Diego Lainez y Armando González en ofensiva, aunque el “Tri” no contará con una de sus piezas clave para este compromiso.

Detalles para el fanático

Inicio del partido: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Previa: Desde las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 p.m. Dónde ver: TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el canal de YouTube de TVMAX Panamá

Mientras la pelota está por rodar en el Rommel Fernández, las palabras de Faitelson ya dejaron claro que, más allá de si es un equipo “experimental” o no, el choque entre Panamá y México vuelve a colocar a ambos en el centro del debate futbolístico de la región, con la mirada fija en el camino hacia 2026.

