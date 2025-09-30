Panamá vs Ucrania - Mundial Sub-20 Chile 2025| Lo que debes saber de este partido del Grupo B

Panamá/Llegó el día en que las selecciones de Panamá y Ucrania cruzan sus caminos dentro de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El encuentro, cuyo escenario será el estadio Elías Figueroa Brander, presenta a dos equipos con realidades distintas tras lo ocurrido en la primera jornada del Grupo B que se desarrolló el sábado 27 de septiembre.

Esta no será la primera vez que los conjuntos panameño y ucraniano se enfrenten en los mundiales sub-20, por lo que ya existe una historia entre ellos. Es por eso que te presentamos alginos datos para que tengas en cuenta al momento que el balón ruede sobre el césped del estadio ubicado en la ciudad chilena de Valparaíso.

Ucrania llega a este cotejjo con tres puntos en su cuenta, los que obtuvo tras vencer a Corea del Sur , por 2 goles a 1. Ese resultado le tiene en el segundo puesto del Grupo B.

Panamá afronta el partido con una derrota sufrida ante Paraguay, por 2 a 3. Un gol sobre el final de tiempo de reposición, anotado por el paraguayo Tiago Caballero, privó a la 'Sele' Sub-20 de, al menos, conseguir un empate y sumar un punto.

Los dos equipos se mantienen en Valparaíso y vuelven a jugar en el estadio Elías Figueroa Brander que fue el escenario de la primera jornada el sábado pasado.

Este será el tercer enfrentamiento entre panameños y ucranianos en la historia de los mundiales sub-20.

Panamá y Ucrania utilizarán sus uniformes tradicionales. El equipo panameño vestirá de rojo y el colectivo ucraniano de amarillo.

El peruano Kevin Ortega será el árbitro central del encuentro. Sus compatriotas Michael Orue y Jesús Sánchez le asistirán.

Omar Abdulkadir, de Somalia, y Rashid Al Ghaithi, de Omán, se desempeñarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

El VAR no se está utilizando en el certamen. En su lugar se ha recurrido al soporte de video que los equipos pueden solicitarlo mediante la denominada tarjeta verde.

El soporte de video consiste en que los dos equipos presentan la tarjeta verde al cuerpo arbitral para solicitar una revisión bajo las siguientes circunstancias: roja directa, gol polémico o confusión de identidad.

Cada selección tiene derecho a solicitar dos revisiones en el partido. Si el árbitro cambia su decisión, luego de la revisión, el equipo mantene la solicitud. Si el fallo se mantiene, después de revisada la acción, la solicitud se pierde.

Ucrania domina a Panamá en los juegos directos entre ellos en los mundiales sub-20. El primero fue en la fase de grupos del Mundial Países Bajos 2005 cuando los ucranianos ganaron por 3 a 1 y el segundo ocurrió en los octavos de final del Mundial Polonia 2019 cuando los europeos salieron airosos por 4 goles a 1.

Ernesto Walker es el único jugador panameño que ha goleado en los enfrentamientos entre panameños y ucranianos. Esto ocurrió en el juego del año 2019. El tanto del partido, en el año 2005 fue un gol en propia portería de Volodymyr Arzhanov.

es el único jugador panameño que ha goleado en los enfrentamientos entre panameños y ucranianos. Esto ocurrió en el juego del año . El tanto del partido, en el año 2005 fue un gol en propia portería de . Jorge Dely Valdés dirigirá por segunda vez a Panamá en un partido ante el elenco sub-20 de Ucrania ya que él fue el técnico del conjunto canalero en el duelo de octavos de final del Mundial Polonia 2019.

El pitazo inicial se dará a las 3:00 p.m. (hora panameña) y lo podrás sintonizar a través de TVMAX y TVN Pass.

