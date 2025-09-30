Panamá vs Ucrania Mundial Sub-20 : La sele busca revancha y sus primeros puntos ante un histórico rival

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá se prepara para un duelo que podría ser determinante en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El equipo nacional se enfrentará a Ucrania este martes 30 de septiembre en un partido con una rica historia de fondo y con la urgencia de sumar sus primeros puntos del torneo.

El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso a las 3:00 p.m. (hora panameña). La "Rojita" viene de completar su último entrenamiento en la cancha de la Escuela Naval «Arturo Prat», donde el director técnico Jorge Dely Valdés realizó ajustes técnico-tácticos para contrarrestar las fortalezas del equipo europeo y buscar su primer triunfo en la Copa del Mundo.

Un Pasado que Pesa

Este será el tercer enfrentamiento entre panameños y ucranianos en la historia de los mundiales Sub-20, y el balance hasta ahora no favorece a Panamá. Ucrania se ha llevado la victoria en los dos duelos anteriores, con un marcador global de siete goles a favor y solo dos en contra.

El primer choque ocurrió en el Mundial de Países Bajos 2005, donde Ucrania se impuso 3 a 1. Catorce años después, en Polonia 2019, la historia se repitió con una derrota para Panamá por 4 a 1 en los octavos de final, en un torneo que eventualmente coronaría a los ucranianos como campeones del mundo. Curiosamente, Jorge Dely Valdés también era el técnico de aquella selección panameña, por lo que este partido tiene un sabor a revancha personal para el estratega.

Escenarios y Necesidades

Ambas selecciones llegan a este crucial partido en situaciones distintas. Ucrania ocupa el segundo lugar del Grupo B con tres puntos, tras vencer a Corea del Sur por 2-1. Una victoria contra Panamá podría asegurarles una clasificación prematura a los octavos de final.

Por su parte, Panamá se encuentra en la tercera posición sin puntos, luego de una dolorosa derrota por 3 a 2 ante Paraguay en la primera jornada. Para el conjunto panameño, un triunfo es vital para sumar sus primeros tres puntos y meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Tras el partido contra Paraguay, los jugadores titulares tuvieron una jornada de descanso, mientras que los suplentes realizaron un trabajo de compensación para mantenerse a punto.

Un empate dejaría a Ucrania con cuatro unidades, muy cerca de la siguiente fase, mientras que para Panamá representaría un punto que mantendría vivas las esperanzas de clasificación de cara a la última fecha del grupo.

