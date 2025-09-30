Panamá vs Ucrania | Gustavo Herrera empata el partido, estos son sus números

Panamá/Luego de un primer tiempo muy disputado, la selección de Panamá Sub-20 y Ucrania se fueron al descanso igualados 1-1 en un compromiso cargado de intensidad.

Los europeos se adelantaron muy temprano con un penal bien ejecutado por Gennadiy Synchuk al minuto 6, cabe destacar que Cecilio Burgess detuvo el penal en primera instancia pero el central decretó que se había adelantado y se repitió el cobro, pero la reacción canalera no se hizo esperar.

Al minuto 36, el delantero panameño Gustavo Herrera, quien milita en el Deportivo Saprissa de Costa Rica, apareció con un imponente remate de cabeza dentro del área para decretar la paridad gracias al centro perfecto de Kairo Walters. Su gol dejó sin opciones al guardameta ucraniano y encendió la esperanza en los fanáticos que siguen de cerca a la nueva generación de futbolistas istmeños.

Los números de Herrera en la primera parte reflejan su efectividad y participación clave en el ataque (Flashscore):

Calificación general : 7.6

: 7.6 Goles : 1

: 1 Disparos totales : 1 (todos dentro del área)

: 1 (todos dentro del área) xG (expected goals) : 0.35

: 0.35 xG on target (xGOT) : 0.93

: 0.93 Remates de cabeza : 1 (el gol)

: 1 (el gol) Pases acertados : 10/10 (100%), incluyendo 4/4 en el último tercio y 1/1 en balones largos

: 10/10 (100%), incluyendo 4/4 en el último tercio y 1/1 en balones largos Regates exitosos : 1/2 (50%)

: 1/2 (50%) Duelo aéreo : 3 ganados de 4 (75%)

: 3 ganados de 4 (75%) Toques totales : 22, con 1 dentro del área rival

: 22, con 1 dentro del área rival Acciones defensivas: 1 despeje, aunque también cometió 1 falta

Su aporte no solo se reflejó en el marcador, sino también en la presión ofensiva y en su capacidad para asociarse con sus compañeros. Con este rendimiento, el atacante se consolida como una de las figuras destacadas del encuentro y como una pieza de gran proyección para el fútbol panameño.

El segundo tiempo promete aún más emociones, con ambos equipos buscando romper la paridad en un partido que mantiene en vilo a los seguidores de la Sub-20 de Panamá.

Los numeros más destacados de ambas selecciones

En cuanto a la generación ofensiva, los europeos fueron más insistentes. Ucrania registró 5 remates totales, de los cuales 2 fueron a portería y 2 se marcharon desviados. En contraste, Panamá apenas disparó en dos ocasiones, pero con gran efectividad: un tiro al arco que terminó en gol y otro bloqueado. El dato de los Expected Goals (xG) también muestra la superioridad ucraniana con 0.97 frente a los 0.37 de los canaleros, lo que evidencia que llegaron con más frecuencia y peligro.

Sin embargo, en materia de posesión, el balance fue casi parejo: Panamá 51% y Ucrania 49%. La paridad también se reflejó en la precisión de los pases: los panameños completaron 139 de 181 (77%), mientras que los ucranianos alcanzaron 145 de 177 (82%). Un detalle interesante es el trabajo en el último tercio de la cancha, donde Ucrania tuvo mayor profundidad con un 64% de efectividad en pases ofensivos, superando el 48% de Panamá.

Defensivamente, Panamá logró imponerse en los duelos: 24 ganados contra 19 de Ucrania, además de sumar más despejes (9 a 5). También destacó con mayor eficacia en las entradas, con un 60% de éxito en comparación al 43% de los europeos. Esto explica cómo el conjunto canalero pudo contener la presión rival y mantener el partido nivelado en el marcador.

En jugadas a balón parado, Ucrania fue más peligrosa: 2 saques de esquina contra 1 de Panamá y más intentos de centros (6 vs 7), aunque con baja precisión en ambos bandos. El apartado disciplinario también estuvo igualado, ya que cada selección recibió una tarjeta amarilla.

En el balance global, Ucrania generó más ocasiones y estuvo más cerca de ampliar la ventaja, pero Panamá mostró contundencia y solidez defensiva, aprovechando la ocasión más clara que tuvo con el cabezazo de Herrera. El 1-1 al descanso refleja bien lo que fue el primer tiempo: un choque equilibrado, con los canaleros más efectivos y los europeos más insistentes.