Katy Perry y Orlando Bloom confirman su separación tras nueve años juntos

La relación entre ambas estrellas comenzó en 2016, tuvo una breve ruptura en 2017 y un nuevo comienzo en 2018, que los llevó a comprometerse en 2019. Sin embargo, la boda nunca se concretó. En 2020, llegó al mundo su hija Daisy Dove, pero ni siquiera el nacimiento de la pequeña logró consolidar definitivamente la unión. Hoy, la ruptura es oficial.

Según fuentes cercanas a la pareja citadas por US Weekly, “Katy y Orlando se separaron, pero son amigos. No hay conflicto por ahora. Katy, por supuesto, está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida”.

La cantante de “Firework” y el protagonista de Piratas del Caribe han estado viviendo por separado durante algún tiempo. Katy continúa enfocada en su gira Lifetimes por Australia, mientras que Orlando asistió en solitario a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Italia, lo que alimentó aún más los rumores de separación.

La fuente añadió que la distancia fue un factor determinante: “Ella y Orlando siempre han vivido en su otra casa de Montecito como su residencia principal, pero ahora la cantante planeaba mudarse sola a su propiedad en Westcott. Los planes cambiaron y han estado viviendo separados desde que Katy está de gira”.

Uno de los puntos que habría tensado aún más la relación fue la participación de Katy en una misión con Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos. La artista voló junto a Lauren Sánchez, la ahora esposa del magnate, en un viaje espacial que Orlando no apoyó. Según algunas fuentes, el actor “consideraba el viaje ridículo” y no estuvo presente durante la experiencia.

Desde entonces, la pareja no fue vista junta en público. De hecho, ni siquiera compartieron momentos en redes sociales durante semanas, lo cual hizo sospechar a los fanáticos de un inminente quiebre.

Aunque no ha habido declaraciones públicas oficiales, Katy Perry dejó entrever su estado emocional con una publicación en Instagram que acompañó con una sonrisa. En ella, aparece en Rottnest Island, Australia, abrazando a un quokka, un animal famoso por su expresión amigable. “Estado de ánimo: Quokka”, escribió la cantante.

La publicación incluyó también videos bailando en la playa, paseando en bote junto a su hija Daisy y disfrutando de momentos de tranquilidad, lejos de la atención mediática que ha rodeado la ruptura.

Lauren Sánchez, en un gesto de cariño, comentó en la publicación: “Te extrañamos Katy”, refiriéndose a su ausencia en la boda con Jeff Bezos.

Katy y Orlando vivieron una relación intensa, llena de momentos públicos y privados, pero también de altibajos. Su historia tuvo pausas, reconciliaciones y decisiones importantes como la llegada de Daisy Dove. A pesar del cariño mutuo, todo indica que sus caminos ahora seguirán en direcciones distintas.

Mientras Katy sigue con su gira internacional, Orlando se enfoca en sus proyectos cinematográficos. La ruptura, aunque dolorosa, parece haberse dado en términos amistosos y maduros. Como expresó Lauren sobre la amistad en su despedida de soltera en París, a la que Katy sí asistió: “La eternidad comienza con la amistad, rodeada de las mujeres que me han levantado, iluminado mi camino en tiempos oscuros y moldeado mi corazón en el camino”.

Una frase que hoy también podría aplicarse al final de esta historia de amor entre dos de las figuras más queridas del entretenimiento global.