¿Tini Stoessel y Young Miko son pareja? | Esto es lo que se sabe

Las redes sociales vuelven a hacer de las suyas y viralizan, esta vez en TikTok, la teoría de un romance entre Tini Stoessel y Young Miko, una noticia que al parecer habría tomado por sorpresa a algunos fans de ambas artistas, pero no a todos, ya que tan pronto se conoció el video en el que una usuaria de la red social lo afirmaba, se empezaron a propagar más pruebas de que la argentina y la puertorriqueña estarían compartiendo tiempo juntas.

Tini es una cantante y actriz argentina que con 26 años ha sabido llegar a lo alto de las más escuchadas en el momento. Lanzándose a la fama gracias a su protagónico de ‘Violetta’ en Disney y más tarde como solista de género urbano, que ya tiene en plataformas como Spotify más de 19.7 millones de oyentes que la posicionan en el puesto 326 de las más escuchadas.

Young Miko, por su parte, es una cantante puertorriqueña de 25 años que saltó a la fama en el año 2022 y tiene más de 32.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, que la posicionan entre las 120 más escuchadas. Adicionalmente, salió en el video oficial del primer sencillo de 2024, ‘Contigo’, de la colombiana Karol G.

Tini y Young Miko

Al parecer, ambas artistas estarían juntas, según lo afirman varios usuarios en redes sociales, empezando por @kurdopakurdo quien aseguró en un video: “Me acabo de enterar de un chisme jugosísimo, de que la Tini está saliendo con Young Miko”.

“Me contó una amiga cercana a Tini, que la vieron a los besos y que están saliendo y viéndose románticamente… “Imagínense que Tini sale del clóset con Young Miko, me desmayo. Había algunos videos, pero no un adelanto de canción. ¿Qué haces con Young Miko si no estás cantando?”.

Posterior al video, otro usuario, @lucianabartu, comentó en sus redes sociales: “Yo la vi a Tini en la presentación de Miko en Miami”. Lo cierto es que la puertorriqueña se presentó en Vibra Urbana en Miami, y Tini estaba en la misma ciudad, ya que estará el jueves en los Premios Lo Nuestro, y sus fans se fotografiaron con ella en el aeropuerto”.

Cabe añadir que adicionalmente, otra usuaria compartió hace algún tiempo que ambas artistas habían estado en Puerto Rico, lugar en el que la cantante argentina subió una foto con un carro de fondo y más tarde Young Miko fue fotografiada subiendo al mismo auto.