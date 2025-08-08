Más de 3,000 estudiantes en Bocas del Toro serán exonerados del pago de matrícula por crisis económica

La decisión busca aliviar la carga financiera que enfrentan las familias bocatoreñas, muchas de las cuales dependen de la actividad bananera, actualmente paralizada.

Bocas del Toro/En medio de la difícil situación económica que atraviesa la provincia de Bocas del Toro, más de 3,000 estudiantes del Centro Regional Universitario serán exonerados del pago de matrícula para el próximo período académico, según informaron las autoridades universitarias.

La decisión busca aliviar la carga financiera que enfrentan las familias bocatoreñas, muchas de las cuales dependen de la actividad bananera, actualmente paralizada. Esta medida representa un respiro significativo para los jóvenes que desean continuar sus estudios a pesar del contexto adverso.

“Otros gastos como el transporte también nos preocupan, y estamos evaluando las posibilidades de apoyar con el traslado de los estudiantes, como lo hemos hecho anteriormente en otras situaciones críticas. La idea es establecer una ruta con nuestros propios buses que les permita llegar a sus centros de estudios superiores”, explicó el director del centro regional, Rolando Mora.

Por su parte, los estudiantes han recibido con esperanza la medida, reconociendo el esfuerzo institucional en un momento tan delicado. “Si bien sabemos lo que menos queremos es abandonar nuestros estudios, tenemos bien presente la situación que se dio en nuestra provincia. Aun así, tenemos muchas ganas de superarnos y seguir adelante”, expresó una joven universitaria.