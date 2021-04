Siguen las reacciones por fallo en caso del diputado Arquesio Arias

Por Luis Jiménez (Periodista)



El cuestionamiento se dirige especialmente al voto calificado, que exige de dos tercios de los magistrados para una condena. es decir, a pesar de que 5 de los 9 magistrados lo declararon culpable por el caso de actos libidinosos, el diputado Arquesio Arias resultó inocente.

Para muchos, este sistema de justicia beneficia a personas privilegiadas, otorgando una especie de blindaje mutuo entre magistrados y diputados.

El diputado Juan Diego Vásquez dijo que no podemos decir que el fallo es ilegal, porque así lo establece la ley, pero insistió que “es una ley que para mí no es justa, no es justificada”.

El abogado Ernesto Cedeño aclaró que el voto calificado se establece en el Código Procesal Penal, una ley que puede ser modificada mediante una iniciativa legislativa, es solo cuestión de voluntad de querer llevar al plano de la igualdad a todos los ciudadanos de la República de Panamá.

El diputado Vásquez confirmó que hay un grupo de colegas, liderados por el diputado Gabriel Silva, que trabajan en una propuesta para modificar ese entuerto de que se requiera una súper mayoría para condenar a un diputado, mientras que a un panameño común dos personas lo pueden condenar.

Vásquez destacó, además que en los últimos 2 meses y medio la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ha archivado no menos de 10 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que es preciso dedicarles más tiempo a estos expedientes, para que no se piense que acá archivamos los casos para que en la Corte hagan lo mismo. Indicó el diputado independiente.

A raíz de este fallo la Federación De Asociaciones De Profesionales de Panamá (Fedap), presentó una denuncia contra el diputado Arquesio Arias, ante el Consejo Técnico De Salud.

Donaldo Sousa, abogado de la FEDAP, dijo que mediante esta denuncia están solicitando al Consejo que se le cancele definitivamente la idoneidad como médico al diputado Arquesio Arias.

Rebeca Yanis, presidenta de la Fedap, recalcó que la Corte Suprema de Justicia le ha negado a la sociedad panameña el derecho a una sanción legal para el diputado Arias, y es por eso que están acudiendo al Consejo Técnico de Salud para que se le aplique una sanción ética y moral.