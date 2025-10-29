Beneficios a jubilados: Pequeñas farmacias podrían desaparecer, afirman propietarios

Ciudad de Panamá/La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias alzó su voz esta semana ante la reciente presentación de iniciativas en la Asamblea Nacional que buscan ampliar los descuentos para jubilados —especialmente en medicamentos, donde se propone elevar del 20% al 30%— sin consultar previamente al sector.

En una entrevista con Noticias AM, su presidenta, Leitza Cruz, advirtió que, de aprobarse estas medidas sin un mecanismo de compensación fiscal, muchas farmacias pequeñas podrían desaparecer.

“Nos están cargando un subsidio que le corresponde al Estado”

Cruz fue clara: no se oponen al beneficio para los jubilados, pero sí a que sea financiado exclusivamente por las empresas privadas, especialmente por las farmacias independientes que operan con márgenes mínimos. “Nosotros venimos cargando con este descuento desde 1987. Primero fue del 10%, luego del 20% en el 2002. Pero nunca se nos ha reconocido un crédito fiscal real”, explicó.

La representante del gremio señaló que, en la actualidad, muchas farmacias pequeñas apenas obtienen entre 4% y 5% de ganancia neta por venta. “Ese porcentaje tiene que cubrir salarios, alquiler, seguros sociales, prestaciones… Estamos hablando de 5 centavos por cada dólar vendido”, detalló. Y remarcó que, si se obliga a aumentar el descuento sin compensación, “la única salida será subir precios o cerrar”.

“El jubilado de 400 dólares será el más afectado”

Leitza Cruz enfatizó que el impacto no recaerá en las grandes cadenas —que sí tienen poder de compra y estructuras que les permiten absorber descuentos— sino en las farmacias de barrio, las del pueblo, las que “te venden fiado o te llevan el medicamento a casa a las 10 de la noche”. “Esas son las que van a desaparecer. Y cuando eso pase, ¿a quién acudirá el jubilado que gana menos de 400 dólares?”, cuestionó.

Denunció además que ni ella ni su gremio fueron consultados durante la elaboración de las propuestas legislativas. “Nos enteramos por redes sociales. Nadie nos tocó la puerta. La Asamblea está haciendo justicia social con nuestro bolsillo, y eso no es justo”, afirmó.

La representante del gremio de los farmacéuticos recordó que hace tres años presentaron una propuesta para que el descuento se reconozca como un crédito fiscal negociable, pero no ha avanzado. “Si de verdad quieren ayudar al jubilado, que se aumenten sus ingresos directamente, no que se cargue el costo a quienes ya estamos al límite”, concluyó.