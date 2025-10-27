Beneficios a jubilados: Proyecto en la Asamblea genera debate entre adultos mayores y comerciantes

Tantos jubilados como comerciantes coinciden en que la solución real no son más descuentos, sino una mejora en las pensiones.

Ciudad de Panamá/En medio de una creciente preocupación por el poder adquisitivo de los adultos mayores, tres proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional buscan ampliar los beneficios para jubilados y pensionados en Panamá.

Las propuestas, que fueron consolidadas en su solo proyecto, han generado un intenso debate entre representantes de los adultos mayores y el sector turístico y comercial.

Nota relacionada: Analizan proyectos sobre descuentos a jubilados, pensionados y tercera edad

Guillermo Cortés: “Necesitamos más que descuentos”

Guillermo Cortés, vocero del Movimiento de Jubilados Mundos, destacó que los tres proyectos —presentados por diputados de distintas bancadas— han sido consolidados en una propuesta única que busca elevar los porcentajes de descuento en sectores clave. Entre los cambios más relevantes están el aumento del descuento en restaurantes del 25% al 30%, en hoteles del 30–50% a un 40–50% todos los días y en medicamentos del 20% al 30%.

Sin embargo, Cortés fue claro en señalar que los descuentos, aunque bienvenidos, no resuelven el problema de fondo: la pérdida del poder adquisitivo. “El jubilado no necesita solo descuentos; necesita una indexación de su pensión basada en el Índice de Precios al Consumidor”, afirmó. Recordó que más de 260 mil jubilados reciben menos de 800 balboas mensuales, y muchos sobreviven con apenas 400 dólares.

Además, denunció que la Dirección General de Ingresos (DGI) no aplica correctamente los créditos fiscales que la ley ya otorga a los comerciantes por estos descuentos, lo que genera resistencia en el sector privado. “Estamos gestionando una reunión para exigir que se cumpla la ley y se reconozcan esos créditos”, señaló.

Nota relacionada: Jubilados y pensionados: Pago de la primera quincena de noviembre se adelanta al 31 de octubre

Domingo De Obaldía: “No se puede legislar sin consultar al sector privado”

Domingo De Obaldía, representante de la Cámara de Turismo, expresó su desacuerdo con la forma en que se ha manejado la discusión legislativa. Aseguró que ni su gremio ni la Asociación de Hoteles fueron consultados antes de la presentación de los proyectos. “Nos enteramos por la puerta de atrás”, lamentó.

De Obaldía reconoció que el sector privado ya cumple con descuentos significativos —25% en restaurantes y 15% en franquicias—, pero advirtió que ampliarlos sin un análisis de impacto económico pone en riesgo la sostenibilidad de los negocios. “No se puede regalar dinero de las empresas sin evaluar si es viable”, dijo.

Más allá de los porcentajes, De Obaldía coincidió con Cortés en un punto clave: la solución real no son más descuentos, sino una mejora en las pensiones. “Yo también soy jubilado. Lo que necesitamos es que el Estado indexe las pensiones bajas cada dos o tres años”, afirmó.

Ambos coincidieron en que la ley actual permite abusos financieros, como los llamados “préstamos de la muerte”, que dejan a muchos jubilados con deudas impagables. En ese sentido, pidieron al Estado regular mejor el acceso al crédito para este grupo vulnerable.

Nota relacionada: Aprueban en tercer debate proyecto de ley que devuelve $14,6 millones a docentes jubilados