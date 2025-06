Salida de contenedores de Chiquita Panamá genera preocupación sobre inversión en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/Ayer, las cámaras de TVN Noticias captaron el momento en que decenas de contenedores de la empresa Chiquita Panamá eran removidos y presuntamente enviados a Costa Rica en un buque. Este hecho, en medio de la crisis que se vive en Bocas del Toro, ha desatado una profunda preocupación en el sector empresarial panameño sobre el mensaje que se está enviando a los posibles inversionistas.

Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), lamentó la situación de la transnacional. "Nosotros los panameños somos expertos en maltratar las oportunidades con las cuales Dios nos ha bendecido", afirmó y al mismo tiempo subrayó que la pérdida de más de 5,000 empleos es una lástima, pero recordó que los paros de 2023 ya le causaron a Chiquita Panamá una erogación adicional de arriba de 70 millones.

Incertidumbre sobre el retorno de Chiquita Panamá

La gran pregunta que surge es si la empresa se ha ido definitivamente o si solo ha paralizado su producción. Montenegro indicó que la información que maneja es que Chiquita Panamá "ya tiene contratada esa fruta de Costa Rica y Ecuador, por lo menos por los próximos seis meses". El retorno de la compañía a Panamá dependerá de un acuerdo con el gobierno nacional y de cómo se les pueda asegurar que el caos, la violencia, los cierres no volverán a ocurrir.

Sobre la responsabilidad por las pérdidas de aproximadamente 75 millones de dólares en inversión, Montenegro cree que "eso va a ser parte de la negociación". Destacó la ventaja de las tierras panameñas para el banano, una fruta muy apetecible, sobre todo en el mercado europeo, pero insistió en que el país debe poner de su parte y hacer que esa economía de esa área específicamente vuelva a prosperar.

Percepción del inversionista

El presidente del SIP fue crítico con la imagen que Panamá está proyectando. "Nosotros estamos mandando un pésimo mensaje como panameños", aseveró, instando a la reflexión sobre "qué tipo de país nosotros queremos".

Montenegro fue enfático en que el caos no es una solución y que los cierres de calles no son aceptables. Hizo un llamado a la cordura y al respeto: "Los derechos de uno terminan cuando empieza el del otro".

Añadió que, para asegurar la confiabilidad de Panamá como fuente de exportaciones, es crucial evitar los cierres en las Panamericanas y permitirles a los panameños poder acceder a sus puestos de trabajo y que los inversionistas, tanto locales como extranjeros que deciden venir a invertir en este país, vean una posibilidad de desarrollo real.

Desafío para la industria y la educación

Montenegro reveló cifras preocupantes para la industria. “Las estadísticas de abril muestran crecimientos con respecto al año pasado que fluctúan entre menos 10% a menos 20%, inclusive algunas hasta menos 25%. Sin embargo, lo más preocupante es la forma de resolver las diferencias”, expresó.

Instó a la ciudadanía a utilizar los canales adecuados, como la Asamblea Nacional, en lugar de recurrir a los cierres. "Estas maneras de que porque no me gusta algo voy a cerrar una calle y no te voy a dejar pasar, eso ya pasó y tenemos que empezar a mostrar rasgos de un país más desarrollado y así mismo transmitir ese mensaje hacia fuera", aseveró.

Al comparar a Panamá con Costa Rica en materia industrial, Montenegro identificó como factor clave la educación.

"La razón por la cual las compañías multinacionales están basándose en Costa Rica básicamente es por la educación", explicó. Advirtió que el daño a la juventud panameña por la afectación educativa tomará una década para subsanarse. Señaló las deficiencias del país en pruebas académicas como lectura y matemática.

"Tenemos que estar claros de que somos un país más compitiendo en una aldea global por las inversiones". Para atraer capital y aprovechar oportunidades como el nearshoring, Panamá debe brindar la educación y las condiciones para ese inversionista", manifestó.

"Panamá es un gran país. Los panameños somos gente trabajadora, somos gente echada para adelante. Sencillamente tenemos que ponernos de acuerdo todos y todos trabajar de la mano y hombro a hombro y avanzar", concluyó el presidente del SIP.