Dino Mon defiende a médicos en Bocas del Toro tras declaraciones del ministro Frank Ábrego

La polémica generada por las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien se refirió a "médicos desertores" en Bocas del Toro, ha sido respondida por el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon. Lejos de confirmar tales afirmaciones, Mon se refirió a los profesionales de la salud en la provincia como verdaderos héroes, resaltando su labor en medio de la crisis que vive esta región del país.

Las declaraciones previas de Ábrego, que insinuaban que algunos médicos habrían abandonado hospitales para atender clandestinamente a heridos que pertenecen a grupos vinculados a los actos de vandalismo en Bocas del Toro, generaron un fuerte rechazo entre los gremios médicos, quienes enfatizaron el deber inherente a su profesión.

Al ser consultado sobre la frase "médico desertor" y si había investigaciones al respecto, el director de la CSS optó por enfocar su respuesta en la dedicación del personal.

“No hemos estado más que dando toda la ayuda humanitaria que se requiere a través de las facilidades que tenemos en Bocas del Toro”, afirmó Mon. Subrayó la relevancia de la CSS, que cuenta con la mayor cantidad de facilidades en la provincia, y destacó: "Hemos estado atendiendo a todos los enfermos, toda la parte de hemodiálisis, que nadie habla de eso".

Mon aplaudió la magnitud del compromiso de los médicos: “Hemos hecho labores de rescate, llevar a todas las personas desde Almirante hasta Changuinola porque allá no había luz para que no fallecieran. Y todo ese trauma que hemos tenido, la verdad, que tenemos médicos que son héroes y siguen siendo héroes y son los únicos que realmente han resistido y estaban apostados en el hospital sin ropa, atendiendo 24 horas, tres días, sin comida. Y realmente hemos tenido que ejecutar muchas labores que yo en mi vida pensé hacer, pero me siento de verdad muy honrado de haber podido contribuir con ellos desde Panamá”.

Dino Mon también informó que la situación logística para el sector salud en Bocas del Toro ha mejorado significativamente. Actualmente, cuentan con mayor facilidad para el traslado de los insumos, medicamentos y el oxígeno a la provincia de Bocas del Toro, un avance crucial para mantener la continuidad de los servicios y la atención a los pacientes en la región.