Cámara de Comercio defiende las reformas a la CSS y rechaza cierres de calles: 'Esto no puede seguir así'

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó este domingo su preocupación ante las protestas, cierres de calles y huelgas que se registran en distintas partes del país. A través de su habitual escrito dominical, el gremio empresarial advirtió sobre los efectos de estas acciones en las actividades económicas, productivas y sociales.

"Hay personas que no pueden ir al doctor, estudiantes que pierden clases y panameños que simplemente no pueden llegar a trabajar. Esto no puede seguir así".

Según la Cciap, estas manifestaciones están afectando la vida diaria de los panameños, generando pérdidas para productores, pequeños comercios, el turismo, así como limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación.

"Las huelgas, los cierres de calles, las interrupciones… nada de eso ayuda. Al contrario, solo nos atrasa, nos divide y hace más difícil el día a día de millones de panameños que lo único que quieren es salir adelante", señaló el gremio empresarial.

En su pronunciamiento, el gremio aclaró aspectos relacionados con la Ley 462 que reforma la Cja de Seguro Social (CSS), la cual es objeto de críticas y protestas. La Cámara de Comercio sostuvo que la edad de jubilación se mantiene conforme a lo establecido en la Ley 51 de 2005, y que cualquier posible modificación sería evaluada dentro de seis años por una mesa técnica, cuyo informe deberá ser discutido y aprobado por la Asamblea Nacional.

Asimismo, señaló que el antiguo sistema de Beneficio Definido dejó de aplicarse desde hace dos décadas y que quienes se acogieron a este régimen antes de 2005 conservan sus condiciones. En cambio, los cotizantes actuales pertenecen al sistema mixto, que, de acuerdo con la Cciap, permite mejores pensiones mediante el ahorro y los intereses generados.

"Estas acciones no están ayudando a nadie", agregó.

El gremio también aclaró que los fondos administrados por este sistema se mantienen mayoritariamente (90%) en bancos del Estado, desmintiendo versiones sobre una supuesta privatización. Recalcó además que se respetan los beneficios del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable de los Educadores (PRAA). En tanto, los beneficios de los trabajadores bananeros se mantienen tal como lo establece la Ley 51 de 2005.

La Cciap reiteró su llamado a evitar bloqueos de calles y afectaciones a terceros, defendiendo el derecho a protestar de manera pacífica, sin perjudicar el tránsito, la actividad comercial ni el derecho al trabajo de otros ciudadanos.

"Tenemos que pensar en el bien común. En ese trabajador que quiere llegar a tiempo. En ese pequeño comerciante que no puede abrir su negocio y, por ende, cada vez más se le dificultará pagarles a los colaboradores. En la familia que quiere vivir tranquila", remarcó la Cciap este domingo 11 de mayo.