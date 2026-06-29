Carrera por la rectoría de la UP: Finaliza la campaña electoral rumbo a las elecciones del 1 de julio

La Universidad se encuentra ultimando detalles, y actualmente se realizan los trabajos de acondicionamiento en la Galería Manuel E. Amador, donde funcionará la Junta Central de Escrutinio y serán recibidos los observadores del proceso electoral.

Ciudad de Panamá/El próximo 1 de julio la Universidad de Panamá elegirá a las nuevas autoridades para el periodo 2026-2031.

Se trata de un proceso electoral en el que cerca de 56 mil miembros de la comunidad universitaria están habilitados para ejercer el derecho al voto, escogerán al rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los Centros Regionales Universitarios de la primera casa de estudios superiores.

Así lo informó el presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU), profesor Rufino Fernández, quien anunció además que este lunes 29 de junio culmina oficialmente la campaña electoral.

Fernández detalló que un total de 55,999 personas conforman el padrón electoral universitario, de las cuales 52,030 son estudiantes, 4,011 profesores y 3,958 funcionarios administrativos.

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La comunidad universitaria acudirá a las urnas en una sola jornada electoral, luego de que el OEU modificara el mecanismo inicialmente previsto de votación escalonada. La Resolución No. 178-2026 establece el 1 de julio como fecha única para la elección de las autoridades antes mencionadas.

La Junta Central de Escrutinio ya fue oficializada como único organismo responsable de dirigir el proceso de conteo y validación de los resultados de las elecciones universitarias.

La instancia estará integrada por 11 miembros: cinco profesores, tres estudiantes y tres administrativos, garantizando la representación de los distintos estamentos universitarios, de acuerdo con el Reglamento General de Elecciones.

La Universidad se encuentra ultimando detalles, y actualmente se realizan los trabajos de acondicionamiento en la Galería Manuel E. Amador, donde funcionará la Junta Central de Escrutinio y serán recibidos los observadores del proceso electoral.

De igual manera, la institución ya cuenta con las mamparas y urnas que serán utilizadas durante la jornada electoral, mientras se avanza en la instalación de los equipos necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones el día de las votaciones.

César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez, son los seis aspirantes al cargo de rector, siendo estos quienes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 24 de 2025, el Estatuto Universitario y el Reglamento General de Elecciones Universitarias.

Además de la elección de rector, el proceso permitirá la renovación de las autoridades académicas en 16 facultades de la institución y 9 centros regionales universitarios.

La institución aclaró que el derecho al voto corresponde a los profesores con al menos tres años de antigüedad y actividad académica vigente; a los funcionarios administrativos permanentes o eventuales con cinco años o más de servicio; y a los estudiantes regulares matriculados en el segundo semestre de 2025 e inscritos en el registro electoral final.

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