Castigo del cepo: Ordenan detención provisional a tres personas por agresión contra cacique de Nedrini

El jueves, el cacique acudió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para someterse a evaluaciones médicas legales como parte del proceso judicial contra los implicados, a quienes él mismo identificó como responsables del incidente.

Panamá/En la provincia de Chiriquí, una jueza ordenó la detención preventiva por los próximos seis meses de dos hombres y una mujer, acusados de los delitos de privación de libertad y lesiones personales en perjuicio del cacique regional Nedrini de la comarca Ngäbe-Buglé, Paul Villanero.

La medida cautelar se dictó tras una audiencia de garantías, que se dio luego de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial, que llevaron a la aprehensión de los tres señalados.

Ante la decisión, Eligton Montezuma, abogado del cacique, señaló que este caso envía un mensaje claro a la sociedad comarcal.

Es una historia, una noticia y un mensaje para la sociedad Ngäbe-Buglé que las autoridades se respetan. Es cierto que las autoridades pueden tener sus errores, pero es un tema que le corresponde analizar en primera instancia al congreso”, dijo.

Por su parte, el cacique Villanero de la región Nedrini indicó que, “con la decisión que se tomó ayer, la jueza dejó un precedente para que la sociedad comarcal, sobre todo el pueblo Ngäbe Buglé, vaya conociendo que la justicia no se toma por sus propias manos, sino conforme a lo que establece la ley y, como lo emana la Constitución, todas las detenciones deben ser realizadas por las autoridades competentes”.

Testimonio del cacique

El cacique Villanero relató que fue retenido desde las 4:00 p.m. hasta pasadas las 7:30 p.m., sometido al castigo del cepo, hasta que logró ser liberado gracias a la intervención de una de sus hijas, poco antes de la llegada de los agentes de la Policía Nacional, quienes tomaron control de la situación.

“Con la decisión que se tomó ayer, la jueza dejó un precedente para que la sociedad comarcal, sobre todo el pueblo ngäbe-buglé, vaya conociendo que la justicia no se toma por sus propias manos, sino conforme a lo que establece la ley y a lo que emana la Constitución: todas las detenciones deben ser emanadas por las autoridades competentes”, afirmó Villanero.

El jueves, el cacique acudió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para someterse a evaluaciones médicas legales como parte del proceso judicial contra los implicados, a quienes él mismo identificó como responsables del incidente.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes 19 de agosto, en el sector de Explanada de Chorcha.

El proceso seguirá bajo investigación, mientras los tres acusados permanecerán bajo detención provisional por seis meses, medida que, según las autoridades, busca garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales y la seguridad del cacique Villanero.

Con información de Demetrio Ábrego.