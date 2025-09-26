Cierre temporal en la carretera Panamericana por trabajos de Línea 3 del Metro

El tramo afectado corresponde a los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde el Súper 99 de Valle Hermoso hasta la Plaza San Bernardino.

Vía Arraiján - La Chorrera, sector de la carretera Panamericana cerca del Puente de las Américas.
Vía Arraiján - La Chorrera, sector de la carretera Panamericana cerca del Puente de las Américas. / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
26 de septiembre 2025 - 16:14

El Metro de Panamá informó que este fin de semana se realizarán cierres parciales en la carretera Panamericana, a la altura de San Bernardino, debido a trabajos de izaje de pasarela peatonal como parte de la construcción de la Línea 3.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se ejecutarán en dos jornadas:

  • Desde el viernes 26 de septiembre a las 9:00 p.m. hasta el sábado 27 de septiembre a las 6:00 a.m.
  • Desde el sábado 27 de septiembre a las 9:00 p.m. hasta el domingo 28 de septiembre a las 4:00 p.m.

🔗Puedes leer: Tuneladora de la Línea 3 del Metro cruza el cauce de navegación del Canal y se dirige a Balboa

El tramo afectado corresponde a los cuatro carriles de la Carretera Panamericana, desde el Súper 99 de Valle Hermoso hasta la Plaza San Bernardino.

Rutas alternas

Las autoridades indicaron que los conductores podrán utilizar los siguientes desvíos:

  • Retornos: habilitados para el acceso a la autopista Arraiján-La Chorrera.
  • Comunidades de San Bernardino: acceso disponible por la barriada Puerta de Hierro (flechas verdes).
  • Quintas de Nuevo Arraiján: ingreso autorizado con asistencia policial (flechas moradas).
Comunicado del Metro de Panamá
Comunicado del Metro de Panamá / Metro de Panamá

Noticias relacionadas

IMA investigará presunta venta de boletos en tienda de David para saltarse filas Inadeh abre inscripciones para programa Dual de Mecánica Automotriz Minsa habilita citas de mamografía a través de Raisa desde este viernes

Temas relacionados

Panamá Oeste metro de Panamá línea 3
Si te lo perdiste
Lo último
stats