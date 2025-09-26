Cierre temporal en la carretera Panamericana por trabajos de Línea 3 del Metro

El tramo afectado corresponde a los cuatro carriles de la carretera Panamericana, desde el Súper 99 de Valle Hermoso hasta la Plaza San Bernardino.

El Metro de Panamá informó que este fin de semana se realizarán cierres parciales en la carretera Panamericana, a la altura de San Bernardino, debido a trabajos de izaje de pasarela peatonal como parte de la construcción de la Línea 3.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se ejecutarán en dos jornadas:

Desde el viernes 26 de septiembre a las 9:00 p.m. hasta el sábado 27 de septiembre a las 6:00 a.m.

Desde el sábado 27 de septiembre a las 9:00 p.m. hasta el domingo 28 de septiembre a las 4:00 p.m.

El tramo afectado corresponde a los cuatro carriles de la Carretera Panamericana, desde el Súper 99 de Valle Hermoso hasta la Plaza San Bernardino.

Rutas alternas

Las autoridades indicaron que los conductores podrán utilizar los siguientes desvíos: