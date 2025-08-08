Clima en Panamá: Prevén aguaceros y presencia de partículas del Sahara en distintas regiones del país

El acumulado de lluvias para la jornada oscilará entre 1 y 30 milímetros, con humedad del suelo entre 30% y 70%.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 8 de agosto condiciones secas alternadas con periodos de aguaceros aislados en distintas regiones del país, advirtiendo sobre la presencia de oleajes y corrientes de resaca en el Pacífico, así como polvo del Sahara, temperaturas elevadas y altos índices de radiación UV-B que podrían llegar a niveles extremos.

Durante la mañana se prevén incursiones nubosas desde el mar Caribe hacia áreas de la vertiente caribeña, generando chubascos o aguaceros intermitentes. En el sector Pacífico, el cielo se mantendrá mayormente despejado y seco, con algunos chaparrones en provincias como Colón y en comarcas y provincias cercanas.

Por la tarde, el aumento de humedad favorecerá la formación de nubes y aguaceros aislados en el Caribe y en provincias del Pacífico como Chiriquí, Veraguas, Darién y la comarca Emberá, acompañados de tormentas eléctricas y cielo nublado de corta duración en zonas montañosas de Panamá Oeste, Panamá Norte y Este.

Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, Colón, Panamá, Panamá Oeste y Guna Yala son áreas que se mantienen bajo aviso de vigilancia por lluvias, tormentas. y fuertes vientos.

El Imhpa informó que se registrará presencia de polvo del Sahara sobre Colón, la comarca de Guna Yala, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y sectores de Darién, con concentraciones de entre 4 y 9 microgramos por metro cúbico. Además, no se descarta la presencia de ráfagas de viento y tormentas asociadas al fenómeno de microrráfagas. El acumulado de lluvias para la jornada oscilará entre 1 y 30 milímetros, con humedad del suelo entre 30% y 70%.

Las temperaturas mínimas irán de 23°C a 26°C en gran parte del país y de 15°C a 21°C en la cordillera Central, mientras que las máximas alcanzarán entre 29°C y 33°C, con valores de hasta 39°C en el Pacífico debido a la alta sensación térmica. Los vientos predominarán desde el oeste, noroeste y norte en la madrugada y mañana, con cambios en la tarde en sectores de Chiriquí, Veraguas, Darién y la comarca Emberá.

En cuanto a las condiciones marítimas, se advirtió sobre el riesgo de mar de fondo en el Pacífico, con olas de hasta 2 metros y periodos de 12 a 16 segundos, así como mar picado y mayor frecuencia de corrientes de resaca. En el Caribe, las olas no superarán 1.2 metros, con periodos de 5 a 7 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre altos y extremos, con valores de 6 a 11 y un tiempo estimado para quemaduras en la piel de 10 a 30 minutos, por lo que se reiteró el llamado a seguir las recomendaciones de seguridad.