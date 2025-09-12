Comisión de la Mujer analiza modificaciones a la Ley General de Pensión Alimenticia

Uno de los temas centrales discutidos fue el desacato en el pago de la cuota alimenticia.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional avanza en el análisis del proyecto de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 42 de 7 de agosto de 2012, General de Pensión Alimenticia.

El debate se desarrolla en el marco de una mesa técnica presidida por la diputada Alexandra Brenes.

El texto propone ajustes al régimen de pensión alimenticia, precisando que los alimentos constituyen una prestación económica que debe guardar relación entre los ingresos o posibilidades económicas de quienes están obligados a otorgarlos y las necesidades de quienes los reciben.

Uno de los temas centrales discutidos fue el desacato en el pago de la cuota alimenticia. La propuesta establece que, cuando el obligado no consigne la pensión en la fecha y condiciones decretadas, el juez podrá ordenar, a solicitud de parte, la aplicación de medidas que lo obliguen a cumplir. Entre estas, se contempla el apremio corporal hasta por 45 días, y en casos de incumplimiento evidente, la autoridad estaría facultada a ordenar un allanamiento conforme al Código Judicial.

La iniciativa también abre la posibilidad de que el deudor pueda realizar un arreglo de pago equivalente al 50% de la deuda para regularizar su situación.

La diputada Brenes destacó que esta fue la tercera reunión de la subcomisión y contó con la participación de representantes de juzgados ejecutores, ministerios y el Órgano Judicial, con el objetivo de fortalecer el proyecto de ley y garantizar mayor efectividad en la protección de los beneficiarios de pensión alimenticia.