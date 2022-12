Crecimiento económico de Panamá se ve amenazado por dos variables ¿Cuáles son?

La cantidad de empleos en los años prepandémicos no se han podido recuperar tras el periodo de emergencia sanitaria, y para el 2023, las cosas no parecen mejorar, esto pese a que las cifras reflejan un crecimiento en el Producto Interno Bruto.

Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), manifestó que durante el 2022 hubo un reforzamiento de la economía, según las cifras del último semestre, adelantando que, se espera que el crecimiento supere las expectativas, no solo del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de los economistas, lo que es positivo para el país.

No obstante, señaló que el crecimiento no solo debe ser numérico, sino en desarrollo, que es lo que no se está viendo porque no se está generando el nivel de empleo que se debiera tener.

“Ahora mismo lo que estamos viendo es un crecimiento de la informalidad, que no es lo mismo que el emprendimiento, porque no está generando nuevos empleos, es una actividad de supervivencia”, expresó.

Explicó que las personas que están en subsistencia impactan la Caja de Seguro Social (CSS), porque no se recauda, además, se necesita que se genere puestos de trabajo.

Detalló que, las actividades que están creciendo son de sectores donde la capacidad de empleomanía es menor porque está tecnificada, o tiene un mercado fuera del país. Aseguró que las actividades que generan puestos de trabajo son la construcción, turismo y el comercio que aún no se han recuperado.

Rosas resaltó que la fórmula ideal sería gobierno-sector privado, porque este último es el que invierte y tiene capacidad de generar empleos, pero hace falta confianza, recalcando que han estado dispuesto a un diálogo abierto para que conjuntamente se pueda reactivar estos sectores.

Manifestó que es importante tener estrategias en el sector turismo para atraer a más visitantes e impulsar a los operadores de turismo, los hoteles y el comercio.

Calificadoras riesgo, listas grises y conflicto con Minera Panamá

Rosas indicó que, pese a que las proyecciones de crecimiento son positivas para el 2023, esta puede verse afectada por la situación con la Caja de Seguro Social y el conflicto con la minera porque se podría perder el grado de inversión lo que afectaría a todos los panameños.

Sobre el anuncia de First Quantum de adelantar arbitrajes contra el Estado panameño, el presidente de Apede expresó que, en todas las negociaciones, los actores deben medir la capacidad que tienen para reaccionar a las acciones del otro.

En tanto, la reacción del Gobierno de suspender las operaciones comerciales y el plan de mantenimiento de la mina, es lo que tiene derecho el Estado y está establecido en el contrato de 1997, y la posición tomada por la mina es la reacción a la que tiene derecho.

No obstante, como Apede, aspiran a que, las negociaciones logren resultados satisfactorios para ambas partes, donde Panamá garantice que los recursos que son extraídos sean recibidos a través de regalías y cánones de forma satisfactoria y razonable.

A consideración de Rosas, lo que se declaró inconstitucional es la Ley que aprueba el contrato, más no el contrato, y se demoraron cuatro años para dejar en firme un fallo, que demuestra que hay una demora en el sistema judicial del país.

Recalcó que “una justicia tardía no es justicia”.

Agregó que, es importante tener reglas claras, pues los inversionistas quieren saber cuáles son las reglas del país en la que harán sus inversiones, sin embargo, es algo que parece que no se está teniendo.

Rosas dijo que existe una relación entre el endeudamiento y los subsidios, pues el Estado no está generando los tributos necesarios para pagar la planilla, los gastos corrientes y los subsidios, y para eso se está pidiendo deuda.

Aseveró que no hubo contención de gastos cuando más se necesitó, y en cambio lo que hubo fue una consciencia de gastar, nombrar y seguir endeudándose para pagar la planilla.

Finalizó diciendo que el presidente Laurentino Cortizo tiene que tomar control de la gestión del Estado.