Decomisan dos lanchas y 573 paquetes de presunta sustancia ilícita en Guna Yala; hay cuatro aprehendidos

De acuerdo con el informe, la acción se desarrolló mediante el uso de medios navales y aéreos, lo que permitió detectar las dos embarcaciones en el área. Posteriormente, ambas lanchas fueron interceptadas y aseguradas.

Al menos 573 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados en una operación antidrogas realizada al norte de El Porvenir, en la comarca Guna Yala.

El operativo, desarrollado por el Servicio Nacional Aeronaval, terminó con la aprehensión de cuatro personas y el decomiso de dos lanchas artesanales.

Durante la inspección de seguridad, los agentes ubicaron sacos que contenían la presunta sustancia ilícita, los cuales se encontraban ocultos a bordo de ambas embarcaciones.

Tras la intercepción, y en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, las lanchas, los tripulantes y el material decomisado fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes de allanamiento y registro.

Según las cifras oficiales, en lo que va del año 2026 se han incautado más de 10.8 toneladas de presunta sustancia ilícita, como resultado de ocho operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

