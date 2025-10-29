Detectan venta de medicamentos vencidos desde hace dos años durante operativo sanitario en Arraiján

El Minsa destacó que estas acciones se desarrollan tras recibir múltiples denuncias ciudadanas, y que el objetivo no es afectar a los comerciantes, sino garantizar la salud pública.

Panamá Oeste/La espera de muchos consumidores terminó con un fuerte operativo encabezado por el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá Oeste y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que este miércoles inspeccionaron diversos comercios en Arraiján cabecera, detectando serias irregularidades en materia sanitaria y de protección al consumidor.

Jorge Melo, director de la Regional de Salud de Panamá Oeste, informó que durante el recorrido se hallaron medicamentos vencidos desde hace más de dos años, contaminación cruzada en el almacenamiento de carnes, aceites en descomposición e incluso animales dentro de recipientes en áreas donde se vende comida.

“Hemos encontrado muchas falencias en el área de Arraiján cabecera. Hoy realizamos el cierre temporal de un local comercial y vamos a seguir con las sanciones que pueden ir de 3 mil a 5 mil balboas”, indicó el funcionario, quien reiteró que estos operativos continuarán en los próximos días desde Arraiján hasta San Carlos.

El Minsa destacó que estas acciones se desarrollan tras recibir múltiples denuncias ciudadanas, y que el objetivo no es afectar a los comerciantes, sino garantizar la salud pública.

Por su parte, Yamileth De la Cruz, directora de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), señaló que también se detectaron productos sin precio visible y alimentos elaborados con tanques de gas subsidiado, cuyo uso está prohibido en establecimientos comerciales.

“Pedimos a la población que denuncie y conserve sus facturas, denuncien los lugares que tienen productos vencidos o deterioriados, para poder hacer los operativos", subrayó.

Las instituciones exhortaron a los consumidores a presentar sus denuncias formales ante Acodeco o el Minsa cuando detecten anomalías en los comercios, recordando que este tipo de faltas puede representar un riesgo grave para la salud de la población.

Información de Emilio Batista