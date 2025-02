Día de la Internet Segura y los retos que plantea el uso de la Inteligencia Artificial

Ciudad de Panamá, Panamá/La Inteligencia Artificial (IA) está directamente vinculada al internet. Actualmente se utiliza para la generación de contenidos de diferente índole, por lo que especialistas piden a los ciudadanos un poco de conciencia para que la usen de manera segura.

David Arcia, miembro de la Cámara Panameña de Tecnologías de la Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), destacó la relevancia de la cautela al navegar por la web. “Como usuarios de internet, cuando estamos navegando, debemos asegurarnos de que la página web que visitamos sea la oficial de la empresa o negocio que estamos buscando".

La IA se está utilizando cada vez más para simular diferentes páginas web, y por estar en el apuro, muchas veces no verificamos si realmente esa página tiene un certificado de seguridad validado, señaló Arcia, alertando sobre los riesgos de las páginas fraudulentas que pueden simular ser auténticas.

Además de las amenazas a la seguridad digital, la IA también ha dado lugar a la proliferación de información falsa. Así como se genera contenido erróneo de manera habitual, la Inteligencia Artificial también se utiliza para crear noticias inducidas, lo que puede afectar la forma en que los ciudadanos acceden a la información veraz. Este panorama resalta la necesidad de que los usuarios sean más críticos y conscientes de las fuentes que consumen en línea.

Para mejorar la protección de los datos personales y la privacidad en la era de la IA, los especialistas sugieren el uso de herramientas adicionales de seguridad, como los factores de autenticación. Estas medidas permiten un control más riguroso sobre quién accede a la información personal de los usuarios y proporcionan una capa extra de defensa ante posibles ciberataques.

A pesar de los desafíos, hay quienes han encontrado un lado positivo en el uso de la Inteligencia Artificial. Ana Matilde García, una joven que se ha beneficiado del uso de herramientas basadas en IA, comentó que en lugar de sentirse amenazada por la tecnología, ha aprovechado sus ventajas.

“Yo me he sentido muy bien trabajando con estas herramientas, por ejemplo, para mejorar mi inglés y generar ideas. Yo creo que la inteligencia no nos va a reemplazar, sino que debemos aprender a trabajar con ella para ser mejores en nuestras labores”, expresó García, resaltando la importancia de adaptarse y aprender a convivir con la IA.

En cuanto a los aspectos regulatorios, los especialistas destacan que muchos países, incluido Panamá, se encuentran rezagados en cuanto a la creación de normativas y regulaciones específicas para el uso de la Inteligencia Artificial. Esto pone en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas que aborden tanto la seguridad digital como la ética en el desarrollo y uso de estas tecnologías.

Con información de Jorge Quirós