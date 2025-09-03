Escuela Unión Panamericana enfrenta filtraciones y robos: docentes claman por ayuda urgente

Cada vez que se registran lluvias intensas deben evacuar a los estudiantes de los salones afectados y reubicarlos temporalmente.

Ciudad de Panamá/Docentes de la Escuela Unión Panamericana, ubicada en el sector de Alcalde Díaz en Panamá Norte, denunciaron públicamente las precarias condiciones en las que deben impartir clases, luego de que las lluvias registradas ayer inundaran varios salones del plantel.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa cómo el agua entra directamente a las aulas, interrumpiendo la jornada escolar y poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes y personal educativo.

“Parecen ser filtraciones en el techo. Se le ha tratado de solventar con parcheo, pero cuando la lluvia cae, se filtra bajo la canal y también afecta las líneas eléctricas, provocando el riesgo de que ocurra un incidente”, explicó el docente Alberto Aguirre.

Según relataron los educadores, cada vez que se registran lluvias intensas deben evacuar a los estudiantes de los salones afectados y reubicarlos temporalmente, lo que interrumpe el proceso de enseñanza y genera un ambiente de incertidumbre.

Pero los problemas no se limitan a las filtraciones. La escuela también ha sido víctima de la delincuencia. En días pasados, delincuentes ingresaron al departamento de informática y se llevaron varios equipos. Los docentes denunciaron que la escuela no cuenta con celador, lo que la convierte en un blanco fácil para robos.

Con información de Luis Velarde.