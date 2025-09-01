EEUU donará alimentos a comunidades panameñas a través del programa Denton

La entrega, valorada en más de $315,000 , incluye 5,040 cajas de arroz fortificado, nuggets de soya y vegetales deshidratados enriquecidos con vitaminas y minerales , suficientes para preparar más de seis millones de comidas con fecha de caducidad hasta 2026–2027.

Panamá/Un total de 167,940 libras de alimentos, distribuidos en cuatro contenedores de 40 pies, arribaron a Panamá a bordo de un C-5 Super Galaxy, uno de los aviones de carga más grandes del mundo.

La entrega, valorada en más de $315,000, incluye 5,040 cajas de arroz fortificado, nuggets de soya y vegetales deshidratados enriquecidos con vitaminas y minerales, suficientes para preparar más de seis millones de comidas con fecha de caducidad hasta 2026–2027.

La donación se canaliza a través de la Fundación Castillo del Rey, que durante 29 años ha trabajado con comunidades vulnerables en Panamá.

Con esta donación vamos a estar sirviendo a varias comunidades —Aguadulce, San Blas, Veraguas, Chiriquí— las áreas con mayor necesidad en este momento”, comentó Francisco Chávez Jr., coordinador de donaciones de la organización. “Gracias al Programa Denton, podemos cambiar la vida de las personas”.

Cooperación internacional con impacto local

La operación fue posible gracias al Programa Denton, una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos que permite transportar ayuda humanitaria en aeronaves militares. El capitán Daniel Betancourt, agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, destacó que “el Programa Denton es un puente de solidaridad entre el pueblo estadounidense y el pueblo panameño. Estos esfuerzos reflejan los valores que compartimos, el compromiso y la compasión que unen a EEUU y Panamá para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos panameños”.

Más allá de la ayuda alimentaria, la misión representa una inyección económica: el gobierno estadounidense invirtió más de $500,000 en la operación del C-5, además de los gastos en tarifas aeroportuarias, servicios de combustible, hospedaje, transporte y contratos con proveedores panameños.

Un esfuerzo sostenido desde 2013

Desde 2013, la Fundación Castillo del Rey, en alianza con organizaciones internacionales como la Iglesia Abundant Rain Ministries y el Joseph House Food Bank de Oklahoma, ha logrado distribuir en Panamá más de 1,033,000 libras de alimentos, equivalentes a 6.5 millones de platos nutritivos servidos en más de 50 sitios entre escuelas, orfanatos y programas de alimentación en regiones como Guna Yala, Ngäbe Buglé, Darién, Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

La reciente entrega refuerza esa trayectoria. Se anunció que en un plazo estimado de 2 a 5 semanas, los alimentos llegarán a los beneficiarios finales en todo el país, priorizando a comunidades en situación de pobreza multidimensional.