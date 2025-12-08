Familias visitaron cementerios en el Día de las Madres: 'Aprécienlas, es un dolor muy grande cuando ya no están':

Uno de los camposantos más concurridos fue el cementerio de Pueblo Nuevo , donde se observaron flores, oraciones y mensajes cargados de nostalgia.

Ciudad de Panamá/En el Día de las Madres, cientos de hijos, hijas y familiares acudieron desde tempranas horas a los cementerios para visitar las tumbas de aquellas mujeres que, aunque ya no están físicamente, siguen siendo un pilar emocional en sus vidas.

Uno de los camposantos más concurridos fue el cementerio de Pueblo Nuevo, donde se observaron flores, oraciones y mensajes cargados de nostalgia.

Entre quienes llegaron a honrar la memoria de sus madres estuvo una señora que, con evidente tristeza, expresó: "Este año lamentablemente no está, pero lo di todo hasta lo último con ella. Me siento feliz porque donde ella está tranquila, no sufre".

Otra visitante compartió un sentimiento similar al decir: "las personas mueren cuando uno las olvida, pero yo siempre la llevo en mi corazón y en mi mente y aquí estoy un año más con ella".

Añadiendo un mensaje para quienes aún tienen a sus madres con vida: "aprecien a sus madres porque es un dolor duro cuando ya no está".

Aseguró que las visitas no se limitan a una fecha especial, sino que son un recordatorio diario de la gratitud y el respeto que se les debe a todas las madres.

Las escenas en Pueblo Nuevo se repitieron en otros cementerios del país, donde familias completas se reunieron frente a las lápidas para recordar, agradecer y mantener viva la presencia de quienes marcaron su vida para siempre.

Información de Luis Jiménez

