Panamá, centro de la cooperación internacional: FIDA nombra nueva directora regional

La nueva directora regional de este organismo aseguró que su objetivo será trabajar junto a pequeños productores rurales , a quienes calificó como “actores estratégicos” frente a los retos globales.

Panamá/El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas designó a la peruana Rocío Medina Bolívar como nueva Directora Regional para América Latina y el Caribe, con sede en la ciudad de Panamá, fortaleciendo el rol del país como hub de organismos internacionales.

Panamá es la sede estratégica de la división regional del FIDA, pero también se convierte en un punto clave para la gestión de una cartera de 26 proyectos en 14 países, con una inversión de 2,500 millones de dólares destinada a mejorar las condiciones de vida en áreas rurales.

Medina Bolívar cuenta con una reconocida trayectoria en la financiación internacional para el desarrollo. Su liderazgo, visión intersectorial y experiencia en soluciones financieras innovadoras serán fundamentales para impulsar el desarrollo rural de América Latina y el Caribe”, afirmó Álvaro Lario, presidente del FIDA.

Por su parte, Medina Bolívar aseguró que su objetivo será trabajar junto a pequeños productores rurales, a quienes calificó como “actores estratégicos” frente a los retos globales.

Impacto regional con base en Panamá

La oficina regional del FIDA en Panamá coordina proyectos que van desde el aumento de la productividad agrícola y la conexión de productores con mercados, hasta la adaptación climática y el impulso a prácticas agrícolas sostenibles. Estos programas son vitales en una región donde aún 34 millones de personas padecen hambre y donde las zonas rurales se encuentran altamente expuestas a los efectos del cambio climático.

El establecimiento de esta sede en Panamá también refuerza el posicionamiento del país como un puente entre el sector público y privado en temas de financiamiento para el desarrollo, similar al rol que han jugado otros organismos multilaterales instalados en el istmo.

Trayectoria de la nueva directora

Medina Bolívar cuenta con una sólida formación en derecho y financiamiento internacional, con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en la Universidad de Harvard. Antes de asumir en el FIDA, trabajó más de dos décadas en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde fue Gerente País en Panamá, Belice, Trinidad y Tobago y Venezuela, además de ocupar posiciones estratégicas en la sede central.

El nombramiento de Medina Bolívar reafirma la importancia de Panamá como plataforma regional para la cooperación internacional. Desde la capital panameña se articularán las inversiones y proyectos que buscan empoderar a las comunidades rurales, mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia de la región.

El FIDA es una institución financiera internacional y organismo especializado de las Naciones Unidas, con sede en Roma, que funge como el mecanismo central de la ONU para el sector de la alimentación y la agricultura.

Desde 1978, ha destinado más de 25 mil millones de dólares en donaciones y préstamos a bajo interés para financiar proyectos en países en desarrollo. Su misión se centra en invertir en la población rural, contribuyendo a reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, así como a fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables.