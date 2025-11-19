Ministro de Seguridad alerta sobre expansión de pandillas mientras destruyen más de mil armas

Pese a este panorama, el ministro señaló que las cifras de homicidios en el país han mostrado una disminución , destacando que en la provincia de Colón esta reducción es particularmente significativa.

Ciudad de Panamá/Durante la destrucción de 1,923 armas y más de 90,000 municiones en la sede de la Policía Nacional —resultado de incautaciones ejecutadas en diferentes operativos y del programa de intercambio de armas por comida— el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió este miércoles a la evolución de la criminalidad en Panamá y al aumento de las pandillas en distintos puntos del país.

Ábrego reconoció que se ha registrado un incremento en la cantidad de grupos delincuenciales debido a la división interna de pandillas previamente existentes, un fenómeno que, según explicó, se ha vuelto recurrente.

Indicó que lo que antes era una sola organización delictiva puede fragmentarse incluso hasta en tres grupos, generando nuevos liderazgos que impulsan la creación de estructuras denominadas “pandilla B, C o D”.

El ministro ejemplificó la situación con lo ocurrido en la ciudad de Colón, donde —según su ejemplo hipotético— hace una década podían existir alrededor de 15 pandillas y hoy esa cifra asciende a cerca de 45, debido a estos procesos de disgregación y lucha interna por el control.

Sobre la estrategia que se aplica frente a este escenario, Ábrego informó que se mantienen reuniones semanales de seguridad con los jefes de planificación, operaciones e inteligencia, enfocadas en redoblar los esfuerzos en sectores de la capital donde la violencia continúa en aumento. Explicó que en muchas de estas áreas los enfrentamientos entre grupos delictivos se dirimen a través de asesinatos, lo que obliga al Estado a reforzar la presencia operativa.

Pese a este panorama, el ministro señaló que las cifras de homicidios en el país han mostrado una disminución, destacando que en la provincia de Colón esta reducción es particularmente significativa.

Sin embargo, en el Ministerio Público las estadísticas solo reflejan 3 casos menos hasta el mes de octubre en comparación con el 2024. Actualmente, los casos por homicidio en Colón suman 100, mientras que el año pasado fueron 103.

A nivel nacional, hasta octubre de 2025, se reportaron 485 homicidios, mientras que para el mismo periodo de 2024 se reportaron 503.

