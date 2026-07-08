Fuentes de agua comienzan a secarse en Veraguas por efecto del fenómeno de El Niño

Como parte de estas acciones, un grupo de familias beneficiarias del programa de agricultura familiar en Veraguas recibió insumos agropecuarios para fortalecer su capacidad de producción frente a las condiciones climáticas adversas.

Veraguas/Los efectos del fenómeno de El Niño ya comienzan a impactar a los pequeños productores de la provincia de Veraguas, quienes advierten que la disminución de las fuentes de agua dificulta el desarrollo de los proyectos de agricultura familiar.

De acuerdo con los productores, la falta de lluvias ha provocado que quebradas y otras fuentes de abastecimiento empiecen a secarse, situación que compromete el riego de los cultivos y la producción destinada al consumo de las familias y a la comercialización.

Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que desarrolla un plan para mitigar los efectos de la sequía mediante la construcción de pozos destinados exclusivamente a la agricultura familiar, comunitaria y al abastecimiento de agua para las viviendas.

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Como parte de estas acciones, un grupo de familias beneficiarias del programa de agricultura familiar en Veraguas recibió insumos agropecuarios para fortalecer su capacidad de producción frente a las condiciones climáticas adversas.

Máximo García, uno de los agricultores beneficiados, dijo estar muy afectado debido a la falta de lluvias, lo que ha derivado en afectación a sus siembras.

Las autoridades indicaron que estas medidas buscan apoyar a los pequeños productores y mejorar su resiliencia ante los efectos que pueda generar el fenómeno de El Niño en la actividad agrícola de la provincia.

Información de Ney Castillo

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