'Hablando claro': foro económico analizará los retos que Panamá debe afrontar en 2023

Ciudad de Panamá, Panamá/El país afronta importantes retos en materia económica, por lo que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) prepara como todos los años el Foro Económico 2023, “Hablando claro”.

Rubén Castillo, presidente del Conep, dijo en Noticias AM, que está compuesto de tres bloques de amenazas que tiene el país y la forma de responder para el crecimiento y desarrollo.

Será este 19 de enero, en el Hotel Sheraton - Salón Gran Barú, de 8:30 a.m.-12:30 p.m.

En el primer bloque se analizará el consumo doméstico, desempleo, endeudamiento, situación de la Caja de Seguro Social.

Un segundo bloque tiene que ver con el crecimiento de los sectores estratégicos de Panamá.

Un tercer bloque sobre la dinamización del empleo y desarrollo del país.

Minera Panamá

Sobre la situación entre Minera Panamá y el Gobierno, dijo que es importante que se dé un acuerdo, porque se mandaría un “mensaje potente” a los inversionistas internacionales.

Considera que, en caso de haber un litigio, independientemente de los resultados, el itinerario de ese litigio produce afectaciones sensibles y los inversionistas de repente no estarán animados de venir al país.

Reitera que debe haber un acercamiento entre ambas partes que al final disminuya el nivel de incertidumbre que existe en el país.

Programa IVM de la CSS

Sobre el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), el presidente del Conep dijo que se debe afrontar el tema de una vez por toda y no se puede dilatar la solución del problema, “apostando al diálogo”. “Ya no hay justificación para que este diálogo se postergue, estamos comprometiendo no solo a la Caja de Seguro Social, sino al país”.