Hallan cadáver junto a lancha destruida y 59 paquetes de droga en Costa Esmeralda

San Carlos, Panamá Oeste/Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una persona la madrugada de este miércoles en la playa de Costa Esmeralda, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste. El cuerpo fue encontrado junto a una lancha parcialmente destruida y al menos 59 paquetes de presuntas sustancias ilícitas, según confirmaron fuentes oficiales.

La Policía Nacional informó que este hallazgo se dio como parte de un operativo que se mantenía en la zona, luego de que el martes se incautaran 13 kilos de droga en el mismo sector. Como resultado de esa operación, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) intensificó los patrullajes en la región costera.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada. El cuerpo fue encontrado cerca de una embarcación completamente destruida, aunque no se ha precisado si esto fue consecuencia de un accidente, un enfrentamiento o condiciones marítimas adversas.

Durante una gira de trabajo en el distrito de Capira, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, fue consultado sobre el caso. Sin embargo, se limitó a declarar que, por el momento, no ofrecería detalles mientras se mantuviera abierta la investigación.

Con información de Yiniva Caballero