Hombre muere ahogado durante paseo familiar en playa La Ermita, San Carlos

Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar visitar playas, ríos y áreas vulnerables a inundaciones, especialmente durante condiciones climáticas adversas como fuertes lluvias o el paso de ondas tropicales.

San Carlos, Panamá/Un trágico incidente ocurrió este fin de semana en playa La Ermita, ubicada en el distrito de San Carlos, donde un hombre de 54 años perdió la vida por inmersión mientras disfrutaba de un paseo familiar. Otro hombre estuvo a punto de ahogarse, pero logró ser rescatado a tiempo.

“Si van a las playas, deben tomar todas las medidas de precaución: que los niños estén bien vigilados, lo mismo que los adultos. Cuando el personal del puerto iza la bandera roja, eso significa que no se debe ingresar al agua para evitar emergencias”, advirtió Bolívar Nieto, vocero de Sinaproc.

Las autoridades también enfatizaron la importancia de no arrojar basura cerca de quebradas ni áreas de riesgo, ya que esto puede agravar inundaciones durante las lluvias.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que la onda tropical número 29 ya se ha desplazado fuera del país. Sin embargo, se mantiene un aviso de prevención y vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas vigente hasta la medianoche del martes 9 de septiembre.

Con información de Yiniva Caballero