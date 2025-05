Ministra Molinar denuncia presiones a docentes que continúan clases durante el paro

Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, una vez más ha reaccionado ante la paralización docente que ya se extiende por casi un mes en todo el país.

La titular del Meduca insiste en que, a pesar de la huelga, muchas escuelas continúan impartiendo clases. Además, señaló que ha estado descubriendo situaciones preocupantes relacionadas con docentes que desean seguir enseñando durante el paro:

“Ha habido mucha presión, hasta con violencia verbal, contra quienes han decidido dar clases. Yo sé de docentes que han sido amenazados, que han sido intimidados”, dijo.

Molinar agregó que, si realmente existieran tantas razones legítimas para la huelga, no sería necesario recurrir a ese mecanismo de presión. “La verdad es que todo esto me duele tanto. Acuérdate de que yo soy periodista, y ese espíritu no se me va. Me puse a investigar y comencé a descubrir muchas cosas que hay detrás de todo esto”.

En ese sentido, indicó que "no es justo sacrificar a nuestros niños de escuelas públicas por una causa que no tiene nada que ver”.

El paro docente continúa en todo el país, aunque algunas escuelas sí están recibiendo estudiantes con normalidad.

Con información de Sergio Rivera