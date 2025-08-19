Ifarhu: Reprograman audiencia de Bernardo Meneses por caso de peculado

La audiencia de solicitud de sustitución de medida cautelar a Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano (Ifarhu), imputado por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado, fue reprogramada.

Este martes 19 de agosto, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez Espinosa, gestionó que se fijara una nueva fecha, luego que el defensor técnico de Meneses, Ángel Álvarez, argumentara que su representado no fue conectado a la plataforma virtual para participar del acto de audiencia.

En atención a esta solicitud, la Primera Oficina Judicial reprogramó la audiencia para el miércoles 15 de octubre de 2025, a las 2:00 p.m., en la sala n.º 16 del Tribunal de Garantías, ubicada en Plaza Ágora.

La audiencia reprogramada corresponde al caso que se originó tras una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual reveló múltiples irregularidades en la administración del Ifarhu durante el periodo 2019-2024. Durante esta petición, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Michael St. Rose y el abogado Álvarez, en representación de Meneses.

Cabe recordar que el exdirector del Ifarhu tiene varios procesos en curso, por lo cual mantiene varias medidas cautelares, entre ellas: reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte, prohibición de acercarse a las oficinas del Ifarhu y la obligación de mantener el domicilio proporcionado al tribunal.

Meneses permanece recluido en el Centro Penitenciario de Tinajitas, tras ser aprehendido el pasado 7 de julio por la Policía Nacional.

