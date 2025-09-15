Imponen pena máxima por homicidio a cuatro personas en Chiriquí

Tras una audiencia de juicio oral, las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para que el tribunal encontrara culpables a cinco de los seis imputados.

Chiriquí, Panamá/En una de las sentencias más severas dictadas por el sistema de justicia penal panameño, cinco personas fueron condenadas por su participación en un brutal crimen ocurrido el 31 de marzo de 2022 en el sector de El Valle de Las Lomas, en el corregimiento de Las Lomas, provincia de Chiriquí. La condena total para cuatro de los implicados fue de 70 años de prisión cada uno, aunque cumplirán un máximo de 50 años, conforme al límite legal establecido por la legislación panameña. Un quinto implicado, considerado autor intelectual, recibió una pena de 30 años.

El hecho tuvo como víctimas al abogado Marvin Lezcano y su asistente, quienes fueron asesinados en medio de un robo agravado que conmocionó a la comunidad local. Tras una audiencia de juicio oral, las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para que el tribunal encontrara culpables a cinco de los seis imputados.

De los seis acusados inicialmente, uno fue absuelto. Los otros cinco fueron sentenciados: cuatro de ellos por los delitos de homicidio y robo agravado, cuyas penas acumuladas suman 70 años de prisión cada uno. Sin embargo, la ley panameña establece un máximo de cumplimiento efectivo de 50 años cuando se trata de varios delitos.

“De los seis, se condenó a cinco. Uno fue absuelto. Cuatro fueron condenados a penas que en total sumaban 70 años, pero como establece nuestro Código Penal, el máximo de cumplimiento es de 50 años. La quinta persona fue condenada a 30 años por su participación como autor intelectual del hecho”, explicó Hernán Mora, fiscal de homicidios.

Este fallo marca un precedente en cuanto a la severidad de las penas impuestas por el sistema judicial panameño en casos de homicidio y robo agravado, enviando un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de participar en actos criminales de esta magnitud.

