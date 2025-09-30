Intercambio sospechoso de dinero en aeropuerto activa alerta de aduanas

Las autoridades recordaron que la declaración de efectivo al ingresar o salir del país es obligatoria cuando se transportan 10 mil dólares o más.

Ciudad de Panamá/Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron un total de $31 mil 780 dólares sin declarar en dos casos registrados este martes en la terminal aérea de Panamá Pacífico, tras detectar movimientos sospechosos de pasajeros procedentes de Medellín y La Habana.

El primer caso ocurrió cuando funcionarios aduaneros observaron un inusual intercambio de dinero entre dos hermanos colombianos durante un procedimiento rutinario de verificación. La situación motivó una revisión secundaria, en presencia de un miembro de la Policía Nacional.

En la inspección, se constató que uno de los pasajeros portaba $15,900 dólares distribuidos en 159 billetes de cien, mientras que su hermano llevaba $1,900 dólares. El monto elevado y no declarado encendió las alertas de las autoridades.

El segundo hecho involucró a un ciudadano cubano proveniente de La Habana, quien inicialmente declaró portar solo $10 mil dólares. Sin embargo, ante inconsistencias en la entrevista, se procedió a una revisión secundaria en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante el conteo, el pasajero fue sorprendido con $15,880 dólares, monto superior al permitido sin declaración en aduanas.

Ambos casos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, como parte de los protocolos establecidos para investigar el origen y destino del dinero no declarado.

Las autoridades recordaron que la declaración de efectivo al ingresar o salir del país es obligatoria cuando se transportan $10 mil dólares o más, en cumplimiento de la normativa nacional y de los estándares internacionales contra el blanqueo de capitales.