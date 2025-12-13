Con jornada en Chiriquí, Misión Patitas suma 20 mil esterilizaciones para perros y gatos a bajo costo

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, se mostró satisfecha y agradecida por el respaldo recibido en las jornadas de esterilización de mascotas, destacando especialmente el apoyo del sector privado y las donaciones que han permitido ampliar el alcance de estas iniciativas a nivel nacional.

“Estamos contentos de que el pueblo panameño nos apoye, traiga sus mascotas, también a los rescatistas que traen los perritos de la calle, y podemos aquí tener la oportunidad de esterilizarlos y de esa manera salvarles de alguna forma la vida futura”, expresó.

Esta es la 21.ª jornada y se desarrolla en el gimnasio La Basita, en el distrito de David, y es organizada por el Despacho de la Primera Dama a través de la Misión Patitas, con la ejecución de la fundación Spay Panama. En total, 1,000 animales previamente agendados serán esterilizados en dos turnos, durante este sábado y domingo 14 de diciembre.

Cohen de Mulino resaltó que estas acciones son posibles gracias a un esfuerzo conjunto que ha contado con donaciones por empresas privadas y de gobiernos locales. “Ha sido un éxito y aquí vamos, más de medio millón de dólares en donaciones se ha recibido para hacer este trabajo”, señaló.

La primera dama explicó que las esterilizaciones realizadas hasta la fecha suman alrededor de 20 mil procedimientos en 15 meses de gestión.

Durante la actividad, Cohen de Mulino compartió una experiencia personal al mencionar a Taysha, una perra que adoptó en el Adopta Box de Misión Patitas, ubicado en el Parque Omar. “Hoy tenemos a Taysha, que adoptamos la semana pasada, y la vamos a operar, así que estamos todos muy contentos y esperamos que todo salga bien”, dijo.

Asimismo, agradeció el respaldo de instituciones gubernamentales, alcaldes y gobernadores, quienes han brindado apoyo logístico durante las jornadas. “Gracias a todas las instituciones del Gobierno, alcaldes y gobernadores, que nos apoyan incluso con comida para todos los voluntarios”, manifestó.

La primera dama destacó la alta respuesta ciudadana, al señalar que los cupos disponibles se completan rápidamente. “Cada vez que vamos a hacer una esterilización, estos cupos se van en menos de 24 horas, lo que demuestra que la población está muy consciente del cuidado de sus mascotas”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde de David, Joaquín De León, detalló que durante esta jornada también se rescataron a varios animales que han sido rescatados a través del Departamento de Bienestar Animal de la institución.

Detalló que se trata de la tercera jornada en el distrito de David y ya realizan las coordinaciones para realizar un cuarto evento con apoyo de la fundación Spay Panama.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, adelantó que ya avanzan en las adecuaciones y equipamientos para inaugurar una clínica veterinaria para la atención de mascotas, la cual está prevista para el mes de abril.

"Estamos haciendo las adecuaciones para conseguir los equipamientos. La parte civil; ya eso está terminado (...) Vamos a cobrar precios simbólicos, las mascotas son parte de la familia", manifestó Linares.

Aclaró que no se trata de un albergue para mascotas, sino de un área donde se brindarán servicios médicos a los animales.

El costo de esta jornada fue de $5 para los gatos y $15 para los perros, un precio que para los asistentes representa un gran alivio económico, ya que en muchas clínicas veterinarias los costos para este tipo de procedimiento quirúrgico suelen ser muy costosos y casi impagables para familias de escasos recursos.

Información de Demetrio Ábrego

