Navarro desmiente salida del Gobierno: 'Yo quisiera que renunciara la termoeléctrica, no el ministro'

Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, desmintió que haya intentado renunciar a su cargo, luego de las diferencias de criterio que mantiene con el presidente de la República, José Raúl Mulino, por la termoeléctrica Pan Am Generating de La Chorrera.

El titular, quien hoy dio una conferencia, dijo: “Aprovecho para negarlo. Yo quisiera que renunciara la termoeléctrica, no el ministro. Hablando de ese tema brevemente, necesitamos la energía de todo termo que hay en el país; son todas sucias. Mi posición sobre la termoeléctrica de La Chorrera es ampliamente conocida”, dijo.

A su vez, indicó que el presidente Mulino dio la instrucción de que, dado que se requiere la energía, se buscará una manera de que se readecue esa termoeléctrica a las necesidades de la comunidad, para evitar la contaminación, y es lo que vamos a hacer en conjunto con la Autoridad de Servicios Públicos y la Secretaría de Energía.

El jueves, en su conferencia semanal, el Presidente dijo que “nadie va a cerrar ninguna planta aquí. Si esa planta se puede arreglar, como me dijeron ayer, pues tendrá que volverse a calibrar, hacer los ajustes que correspondan para que vuelva a integrarse. En estos momentos está separada del sistema”.

Dijo que, por ahora, se mantendrá separada del sistema hasta que concluyan las investigaciones.

Planteó que es un asunto que se tiene que manejar con “pinzas” y que la planta “no se tiene por qué cerrar, salvo que los técnicos así lo digan”. Aseguró que está viendo de cerca el tema.

Incluso, el mandatario explicó que la empresa propietaria de Pan Am Generating Ltd. no solo tiene esa planta, sino que es un grupo económico hondureño muy fuerte, dueño de Barro Blanco y de una industria de paneles solares. “Son gente que conoce lo técnico del asunto eléctrico”, señaló.

No obstante, tres días antes, Navarro había declarado, también en conferencia, que no descartaba el cierre de la termoeléctrica: “Estamos revisando estos expedientes para tomar una decisión sobre el cierre definitivo de la planta”.

Las diferencias de criterios entre el ministro y el mandatario surgieron días después del apagón nacional, el 15 de marzo, que mantuvo unas cuatro horas sin energía eléctrica al país. Tras el apagón de la noche del pasado sábado, en la que hubo una explosión en la termoeléctrica Pan Am Generating Ltd., actualmente, los bomberos están investigando y no han terminado.

En Panamá, de acuerdo con datos de la ASEP, el 27.07% de la energía del país viene de plantas térmicas.

El panorama energético en Panamá

En Panamá hay 12 plantas de generación de energía térmica, con una capacidad total de 1,650 megavatios. Estas operan con búnker, diésel, combustible o gas natural.

En 2024, la generación eléctrica en Panamá se distribuyó así:

60.08% provino de hidroeléctricas.

27.07% de plantas térmicas.

5.09% de energía eólica.

7.76% de energía solar fotovoltaica.

Desde la apertura de la termoeléctrica, se conformó en La Chorrera la Coordinadora Ciudadana, un grupo que ha manifestado su oposición a la planta. Su presidente, el abogado Raúl Ossa, ha dicho que la termoeléctrica incumple las leyes ambientales y representa un riesgo para la comunidad, por lo que exige “el cierre” de sus operaciones.

Precisamente, hoy en una nota de TVN titulada: 'Nadie nos consultó', el testimonio de los vecinos de la termoeléctrica en La Chorrera. Martín Ibañez tiene 30 años de vivir en una de las zonas colindantes a la termoeléctrica Pan Am en La Chorrera, que llegó al sitio hace 26 años. “Al principio pensamos que era una construcción de una fábrica común y silvestre… No pensamos que iba a causar los daños que está causando”, recalcó.

El humo, los ruidos y la vibración, según este vecino del área, es “cosa seria” y de noche no se puede dormir.

La planta está ubicada cerca de las barriadas Mystic City y El Naranjal, lo que ha generado temor entre los residentes. La termoeléctrica funciona con Búnker C, que es un combustible pesado, altamente viscoso y con alto contenido de azufre.

Interconexión energética y la necesidad de mejorar la distribución en Panamá

En entrevista con TVN-2.com, Jessica Yarelys Guevara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP) y docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), advirtió que el país debe avanzar en la transición energética.

“Yo tengo que transformar lo que deja de ser competitivo, lo que deja de ser eficiente”, dijo.

Explicó que el gas natural licuado es el combustible de transición más viable actualmente, aunque también genera emisiones: “Ojo, que el gas natural es un combustible que también contamina y recordar que también es parte de los combustibles que también ocasionan emisiones a la hora de producir energía, pero en menor medida, por supuesto, que lo tradicional, ya sea carbón, diésel o búnker”.

Guevara también destacó otras alternativas, como los biocombustibles obtenidos de residuos urbanos, y el uso de sistemas de almacenamiento como baterías o supercondensadores, aunque reconoció que “no son económicamente viables todavía”.