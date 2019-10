Declaran no culpable a los 15 implicados en caso 'El Gallero'

Las 15 personas implicadas en el caso “El Gallero” fueron declaradas no culpables por un Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la noche de este miércoles 2 de octubre.

Entre los puntos señalados por Tribunal se indicó que la fiscalía no pudo acreditar los delitos por los cuales solicitó apertura de juicio y que no pudo comprobar la legalidad de las escuchas telefónicas, por lo que no tiene valor jurídico la prueba madre del Ministerio Público.

Los miembros del Tribunal de Juicio integrado por los jueces, Katia Rodríguez (presidenta), Aldo Jonhson (relator) y Marisol Osorio, votaron de forma unánime.

La Fiscalía de Drogas anunció que esperará la lectura de sentencia programada para el 30 de octubre a las 2:00 p.m., para informar los recursos legales que se presentará para intentar revocar esta decisión.

El tribunal ordenó la inmediata liberación de los detenidos, entre ellos Manuel Domínguez Walker, señalado como el supuesto cabecilla de la organización.

Otros implicados era el exalcalde de la Villa de Los Santos, Eudocio "Pany" Pérez.

El resto de los implicados eran: Gabriel de Jesús Ibarra, José Villarreal, Luis Alberto Chávez, Manuel Antonio Salazar, Ernesto Bowen, Eduardo José Vásquez, Luis Omar Álvarez, Jair Casanovas, Eucaris Domínguez, Katherin Cuestas Melara, Manuel Salazar, Roxana Norato y Andrés Enrique Ibarra.

En el caso "El Gallero" había 15 acusados como presuntos autores de los delitos de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, posesión ilegal de armas, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

La causa conocida como “El Gallero”, de acuerdo a la fiscalía, inició a partir del 21 de octubre de 2016 en varios puntos del país, con una serie de diligencias judiciales.