Martinelli continuará detenido por decisión del pleno de la CSJ

El magistrado Hernán De León informó que la decisión del Pleno fue unánime, por lo que Martinelli permanecerá en el centro penitenciario El Renacer.

La defensa del exgobernante, solicitó al pleno de la CSJ permitirle al expresidente Martinelli presentarse periódicamente ante la autoridad designada, mantenerse en su domicilio y que el Servicio de Protección Institucional (SPI) lo custodiara durante su depósito domiciliario y presentación a la autoridad.

De igual forma, han solicitado el impedimento de salida del país del expresidente Martinelli con la retención de sus documentos de viaje. Así como el reporte periódico ya sea semanal, quincenal o mensual, como medidas cautelares alternas a la detención.

El abogado, Sidney Sittón asegura que Martinelli está en "desventaja" por que se le han dado medidas cautelares distintas a lo que señala el Consejo de Derechos Humanos (CDH). "Martinelli tiene derecho a la presunción de inocencia y el Estado debe garantizar eso".

Sin embargo, esta solicitud no fue favorable para el expresidente Martinelli, por lo que permanecerá recluido en el centro penitenciario El Renacer.

Ante los alegatos de la defensa del expresidente Martinelli, el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, señaló que desconocía en que consisten las nuevas circunstancias presentadas.

“La defensa ha convertido el arroz blanco en una paella, han tocado muchos temas que no tienen que ser traídos, porque esta corte no ve esos temas. No es la primera vez que la defensa trata de hacer una manipulación o afectar el proceso por un problema de salud del señor Martinelli. (...) Se nos invocó un cáncer terminal de próstata y sabemos ahora que no es cierto y señalamos que por razones humanitarias no se le iba a negar ninguna atención de salud al señor Martinelli.", expresó Díaz.

Durante la audiencia, el magistrado fiscal de la causa, advirtió al expresidente lo siguiente: "Tengo que advertirle al señor Martinelli, que si alguien le ha recomendado que me puede comprar o intimidar, esa persona es un mal asesor, y se los digo con claridad que estamos operando bajo la ley y que quede muy claro", aseveró Díaz.

"Se han levantado suficientes elementos de convicción para procesar al expresidente Martinelli, con la investigación que se hizo, hubiera sido imposible presentar una acusación sino hubiese sido por el trabajo extraordinario de la Fiscalía Anticorrupción (...), donde se recibió claras evidencias de personas que habían sido violadas en su intimidad, texto que pudieron reconocer, y de 150 se identificaron 49 personas y de esas hay 6 personas certificadas que se constituyeron en querellantes", manifestó Díaz.

El magistrado fiscal, recordó que "la gran parte de los argumentos que han sido utilizados por la defensa son objeto de revisión el próximo lunes [25 de junio] ante el magistrado de garantías".

Antes de finalizar su intervención, Díaz sostuvo que se "opone a la solicitud de cambio de medida cautelar" de detención que pesa sobre el exjefe del Ejecutivo.

Por su parte, Rodolfo Pinzón, abogado querellante en representación de Balbina Herrera, manifestó que "es claro que en el fallo oral del 21 de diciembre de 2015, entre los argumentos obtenidos por la defensa para que se revise la situación del diputado, se han argumentado elementos como la ausencia de imputación, el carácter de perseguido político, entre otros, que claramente en el fallo se precisó que son temas que tienen que solicitarse ante el juez de garantía, y en consecuencia, son peticiones improcedentes ante este pleno y deben ser desestimadas por esta corte”.