‘Pacto de impunidad’: Rodrigo Noriega anticipa ruptura procesal en caso Odebrecht por asilo de Martinelli

El caso Odebrecht, uno de los procesos más emblemáticos de corrupción en Panamá, sufrió un nuevo revés judicial. La audiencia de inicio del juicio oral, prevista para este martes 11 de noviembre, fue suspendida y reprogramada para su fecha alterna el 12 de enero de 2026, debido a que las autoridades no han logrado ubicar ni notificar al expresidente Ricardo Martinelli, quien permanece asilado en Colombia.

Para el abogado y analista político Rodrigo Noriega, la situación “no es una sorpresa”, asegurando que lo ocurrido “es una burla a la justicia panameña y a los ciudadanos”.

“El expresidente Martinelli, que está asilado en Colombia, incluso tiene el descaro de hacer acusaciones de que deben investigar al vicepresidente José Gabriel Carrizo, y no tiene entonces el coraje, la valentía, la decencia, el civismo de presentarse a la justicia panameña”, expresó.

De acuerdo con el jurista, el próximo 12 de enero podrían darse diferentes escenarios:

Que se declare la ruptura procesal y separe a Martinelli del juicio actual

Que se presente un abogado de Martinelli

Que se le nombre un abogado de oficio

Yo creo que lo que va a hacer la jueza Baloisa Marquínez es evitar que el caso se lo manchen con todas estas demandas y todas estas impugnaciones. Y ella lo más probable es que lo va a separar del proceso y va a seguir con lo que está”, reflexionó Noriega.

Para el jurista, la imposibilidad de notificar al exmandatario “es de verdad una burla a la justicia y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Panamá, porque precisamente el embajador de Panamá en Colombia es amigo del señor”. En ese sentido, exhortó al Estado panameño a “hacer todos los intentos con las autoridades colombianas de localizar formalmente al expresidente y de traerlo de vuelta a Panamá”.

Noriega fue más allá al señalar que “aquí hay un pacto de impunidad entre el presidente Mulino y el presidente Martinelli y esto lamentablemente significa que va a haber impunidad en el caso Odebrecht”.

El abogado también pidió a la Corte Suprema de Justicia asumir su papel en los procesos que involucran a aforados, entre ellos el expresidente Juan Carlos Varela y los hijos de Martinelli, diputados del Parlacen.

Esto va a depender de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema jamás ha condenado a nadie, a ningún diputado del Parlacen o de la Asamblea Nacional. Así que sabemos que esto es básicamente una carta de impunidad”, señaló.

Martinelli enfrenta un emplazamiento judicial por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Marquínez, emitió el edicto No. 36-2025 para ubicar al exmandatario y advirtió que, de no comparecer en 40 días, no podrá ser juzgado hasta su localización. Este emplazamiento culmina el próximo 15 de diciembre.

El caso

La Fiscalía Especial Anticorrupción investiga delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, vinculados a hechos de peculado y corrupción de servidores públicos. Las pesquisas revelan que la constructora brasileña Odebrecht pagó más de 96 millones de dólares en sobornos a funcionarios e intermediarios panameños, a cambio de contratos estatales durante el período 2009-2014.

A través de una red conocida como la “División de Operaciones Estructuradas”, Odebrecht canalizó pagos ilícitos mediante sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales. El dinero habría beneficiado a exministros, empresarios y allegados al poder político.

Entre los llamados a juicio figuran por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales: Gonzalo Monteverde, María Carmona, José Domingo Arias, Jorge Alberto Rosas, Juan Carlos Rosas, Rosa Mari Molino, Juan Espinosa, Juan Mutio, Juan Niño, Cristina Lozano, Francisco Pérez, Jaumes Pamies, Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima, Federico Suárez, Francisco Pérez, Roberto Brin, Riccardo Francolini, Navin Bhakta, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Carlos Duboy, Aarón Mizrachi, Aurora Muradas y Ricardo Martinelli.

Por el delito contra la economía nacional, en modalidad de blanqueo de capitales, Rodrigo Díaz.

Una década de demoras

Desde 2015, el proceso ha dependido de la cooperación judicial con Brasil, cuyos exdirectivos de Odebrecht ofrecieron delaciones premiadas que constan ya en el expediente panameño.

Fechas anteriores del juicio —julio y septiembre de 2024, y enero de 2025— fueron suspendidas por certificados médicos, ausencias y documentos pendientes.