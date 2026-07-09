Condenan a 20 años de prisión a hombre por homicidio y robo agravado a un billetero en Chiriquí
El tribunal estableció una pena de 14 años de prisión por el delito de homicidio agravado y seis años por robo agravado, para un total de 20 años.
Chiriquí/Un hombre de 25 años fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado y robo agravado a un billeterp, por un hecho ocurrido en diciembre de 2021 en la provincia de Chiriquí.
La condena fue impuesta por el juez de garantías Erick Javier Polanco González, quien validó el acuerdo de pena n.° 264 alcanzado entre las partes y emitió la sentencia condenatoria n.° 453 del 8 de julio de 2026.
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Como parte del fallo, el tribunal estableció una pena de 14 años de prisión por el delito de homicidio agravado y seis años por robo agravado, para un total de 20 años. Además, se le impuso la prohibición de portar armas durante cinco años, una vez cumpla la pena principal.
La investigación se originó por un hecho registrado el 19 de diciembre de 2021, cuando la víctima fue atacada con un arma de fuego frente a su residencia, ubicada en la barriada Loma Colorada, en el distrito de David. Tras el ataque, el agresor le robó un bolso que contenía dinero en efectivo y billetes de lotería premiados.