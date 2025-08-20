Lotería Fiscal arranca el 28 de agosto: conozca cómo participar y cuánto puede ganar

El participante debe escribir fuera del sobre su n ombre completo, número de cédula, correo electrónico, dirección de residencia y un número de teléfono de contacto. Las facturas reunidas pueden ser de distintas compras y no es necesario que sean del mismo comercio.

Ciudad de Panamá/Dentro de una semana, el próximo 28 de agosto, se celebrará el primer sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a exigir la factura fiscal al momento de realizar sus compras en establecimientos comerciales.

Aunque el sorteo ha generado interés entre la población, también han surgido dudas sobre el procedimiento correcto para participar. Pedro Escalona, subsecretario general del MEF, explicó que lo ideal es que las facturas sean emitidas directamente por el equipo fiscal del comercio.

“En el caso de que no lo sean, usted puede escribir a mano su nombre y número de cédula en la factura, luego debe reunir un mínimo de cinco facturas y colocarlas dentro de un sobre”, detalló.

Además, el participante debe escribir fuera del sobre su nombre completo, número de cédula, correo electrónico, dirección de residencia y un número de teléfono de contacto. Las facturas reunidas pueden ser de distintas compras y no es necesario que sean del mismo comercio.

Este 21 de agosto, el MEF recogerá todas las urnas dispuestas a nivel nacional, las cuales serán utilizadas para el primer sorteo.

🔗Te puede interesar: Panamá adjudica más de $317 millones en séptima subasta de Letras del Tesoro

Premios atractivos para 25 ganadores por sorteo

Cada uno de los sorteos premiará a 25 ciudadanos. La distribución de premios será la siguiente:

5 ganadores de B/.10,000

10 ganadores de B/.5,000

10 ganadores de B/.1,000

En total, se realizarán cuatro sorteos de aquí a que finalice el año 2025.

La Lotería Fiscal forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para combatir la evasión fiscal y fomentar una cultura de cumplimiento tributario.

Con información de Yamy Rivas