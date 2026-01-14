Lotes de productos lácteos infantiles retirados en Argentina y Países Bajos no están en Panamá, aclara el Minsa

🍼 Las fórmulas infantiles han sido retiradas de decenas de países por una posible contaminación con la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, la cual puede causar trastornos gastrointestinales.

Ciudad de Panamá/Tras una revisión técnica realizada por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) a productos lácteos infantiles, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que los lotes retirados en Argentina y Países Bajos por posible contaminación no han ingresado a Panamá.

La revisión fue realizada a los productos Nestlé NAN Optipro 1 con HMO en presentaciones de 400 y 800 gramos, así como Nestlé Alfamino. De acuerdo con el informe del Minsa, se constató que los lotes disponibles en el país no tienen a Argentina como país de fabricación.

“Por lo tanto, los productos que se comercializan actualmente en el mercado nacional son considerados aptos para el consumo humano y no representan un riesgo para la población”, informó la institución.

Tras la inspección efectuada por la DNCAVV a los productos disponibles en Panamá, se determinó que el único producto con origen en los Países Bajos es NAN Expert Pro Sin Lactosa, correspondiente al RSI 182419, y se confirmó que estos lotes tampoco representan riesgo alguno y que su consumo es seguro.

La institución aseguró que se mantendrán vigilantes del ingreso y la comercialización de productos lácteos infantiles en el país.

La alerta surge luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del Ministerio de Salud de Argentina informara sobre el retiro voluntario de 11 lotes de leche infantil Nestlé NAN Optipro 1 con HMO (400 y 800 g) y Nestlé Alfamino, por una posible contaminación con la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, la cual puede causar trastornos gastrointestinales.

La lista de los países con productos afectados aumentó a más de 50 según el último informe publicado el viernes 9 de enero por la multinacional de origen suizo. Entre la lista figuran, además de Argentina y Países Bajos, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y China.

