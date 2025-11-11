Magistrado Narciso Arellano presidirá la Red Mundial de Justicia Electoral

El proceso para seleccionar al magistrado Arellano se cumplió conforme a los procedimientos establecidos y con la participación de los distintos organismos e instituciones.

Ciudad de Panamá/Organismos electorales de África, Europa y América, junto con universidades y expertos independientes, eligieron al magistrado Narciso J. Arellano Moreno, presidente del Tribunal Electoral de Panamá, como nuevo director de la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE).

Con esta designación, Panamá asume un nuevo compromiso internacional en la promoción de los valores democráticos, la transparencia y la integridad en la justicia electoral.

El proceso de selección del magistrado Arellano se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos por la red y contó con la participación de las instituciones que conforman la comunidad electoral internacional.

“Me complace comunicarle que el 100 % de los miembros que emitieron su voto expresaron su aprobación a su candidatura, lo cual refleja un reconocimiento a su liderazgo”, expresó Alberto Guevara Castro, secretario técnico de la RMJE, al anunciar la elección.

La Red Mundial de Justicia Electoral agrupa a tribunales electorales y organismos judiciales de distintos países, con el propósito de intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de justicia electoral.

Su labor se centra en fortalecer la democracia global y promover principios como la independencia judicial, la equidad en los procesos electorales y la lucha contra la desinformación y las noticias falsas.

“Estoy seguro de que esta renovación traerá consigo resultados muy positivos para el avance de nuestros objetivos comunes”, concluyó Guevara Castro