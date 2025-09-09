MiAmbiente y APPC presentan proyecto para la atención y conservación de perezosos

El desarrollo de esta iniciativa hará posible mejorar la atención de los perezosos rescatados y facilitar estudios de reintroducción en áreas naturales protegidas.

Ciudad de Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, participó en la presentación del proyecto de construcción del Centro de Visitantes y de la enfermería para bebés perezosos huérfanos de la Asociación Panamericana para la Conservación (APPC). El acto se realizó en el Panama Nature Center, ubicado en la Ciudad del Saber, con el respaldo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La iniciativa busca mejorar la atención de perezosos rescatados y facilitar estudios de reintroducción en áreas naturales protegidas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado, organizaciones ambientales y entidades científicas.

El proyecto, que cuenta con una inversión total estimada en B/. 250,000.00, recibe aportes de MiAmbiente, así como de APPC y aliados nacionales e internacionales.

Durante su intervención, el ministro Navarro destacó que “la creación de un espacio especializado para la atención de perezosos abre nuevas oportunidades para el cuidado de esta especie, que cada vez enfrenta más desafíos en su hábitat natural”.

Así mismo, resaltó que la protección de la biodiversidad cuenta con el respaldo del presidente José Raúl Mulino, quien envió un saludo especial al equipo de APPC.

Por su parte, Néstor Correa, presidente de APPC, señaló que este proyecto representa “un gran paso, porque hará posible mejorar la atención y rehabilitación de perezosos huérfanos y abrirá la posibilidad de desarrollar programas de educación ambiental y de sensibilización ciudadana sobre la conservación de la fauna silvestre”.

La jornada culminó con un recorrido por el perezosario y la liberación de un ejemplar rehabilitado en la Reserva Ecológica Rodrigo Tarté, dentro de la Ciudad del Saber, reafirmando el compromiso de Panamá con la conservación de su fauna silvestre.