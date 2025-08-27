MiBus anuncia nueva distribución de rutas en el Metro Pedregal a partir del 1 de septiembre

Desde el 1 de septiembre 2025, MiBus implementará una nueva distribución de rutas en la Zona Paga Metro Pedregal.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el propósito de mejorar la eficiencia del servicio y optimizar los recorridos hacia el centro de la ciudad, MiBus anunció la implementación de una nueva distribución de rutas en la Plataforma A a partir del 1 de septiembre de 2025.

Según informó la empresa operadora del sistema de transporte, esta redistribución tiene como objetivo ofrecer una experiencia de viaje más fluida y conectada para los usuarios que se movilizan desde esta plataforma, una de las más concurridas del sistema.

🔗Te puede interesar: Aplican más de 6 mil dosis contra el virus sincitial respiratorio a personas con mayor riesgo

La reorganización será únicamente a los servicios con destino hacia el centro de la ciudad, donde se han identificado oportunidades para mejorar los tiempos de salida, la frecuencia de los buses y la coordinación entre rutas.

MiBus comunicó que la nueva distribución estará claramente señalizada en la terminal y que los usuarios también podrán consultar los detalles a través de sus canales digitales oficiales, redes sociales y el sitio web.

La empresa recomendó a los pasajeros revisar con anticipación las nuevas asignaciones y planificar sus viajes durante los primeros días de la implementación, con el fin de adaptarse sin contratiempos a los cambios operativos.