MIDA capacita a productores de palma aceitera en uso de plaguicidas en Chiriquí

Los interesados podrán acceder a los beneficios que brinda el programa BPTA, para obtener un producto inocuo.

Con el fin de capacitar y certificar a potenciales aplicadores u operadores terrestres de plaguicidas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó una jornada de extensión en la comunidad de Divalá, distrito de Alanje, dirigida a productores de palma aceitera de la provincia.

Los participantes, en su mayoría proveedores de materia prima para la empresa Agropalma, recibieron orientación de especialistas de la coordinación regional de Sanidad Vegetal del MIDA en Chiriquí.

La actividad se desarrolló en la sala de reuniones de la Junta Comunal de Divalá, en el marco del programa de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícolas (BPTA).

🔗Puedes leer: Gobierno y Asamblea dialogan con productores de Chepo sobre el ingreso de Panamá al Mercosur

Durante la capacitación se abordaron las propiedades de los insumos fitosanitarios, sus ventajas y los cuidados necesarios para su aplicación, de acuerdo con lo establecido en el resuelto ministerial N.°42 del 14 de septiembre de 2011, que regula las aplicaciones terrestres de plaguicidas.

El coordinador regional de Sanidad Vegetal, Alexis Álvarez, destacó que estas actividades continuarán en otras áreas productivas de la provincia.

“De esta manera, los interesados podrán acceder a los beneficios que brinda el programa BPTA, para garantizar un producto inocuo, considerando la salud de los colaboradores, de los consumidores, el ambiente y la sostenibilidad de la producción”, señaló la entidad.