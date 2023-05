Migración, principal tema abordado en misión oficial panameña en EEUU

Washington, D.C., EE.UU./La presentación de un informe actualizado sobre la situación migratoria y la revisión de las consecuencias más recientes de la migración irregular en el Darién , tanto en materia de seguridad nacional como hemisférica, fueron algunos de los temas abordados durante el primer día de la misión oficial de gobierno en Estados Unidos.

Los ministros: Janaina Tewaney Mencomo, de Relaciones Exteriores; Juan Ramón Pino, de Seguridad Pública; el embajador de Panamá en Estados Unidos; Ramón Martínez De La Guardia y los directores del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Martínez y de Migración, Samira Gozaine, se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas y con la general, Laura Richardson comandante del comando Sur del ejército de los Estados Unidos.

En este encuentro se dio seguimiento a la reunión trilateral sostenida en Panamá el pasado 11 de abril, sobre migración.

Se presentó la oportunidad para sensibilizar a los presentes sobre la necesidad de implementar medidas de cooperación técnica, que garanticen el éxito de ataques al crimen organizado que en la región se mueve por aire, mar y tierra.

Igualmente, se reiteró el compromiso como equipo gubernamental, de seguir actuando de manera conjunta con actores relevantes para propiciar acciones enfocadas hacia el desarrollo, la seguridad y la paz.

En cuanto a la necesidad de crear conciencia sobre la problemática regional, entre miembros de los diferentes sectores de la sociedad Norteamérica, se pudo intercambiar ideas con representantes de importantes centros de pensamientos entre los que podemos destacar el Willson Center, Council of the Americas, Heritage Foundation, U.S. Immigration Policy Program y el Centro para la Democracia en las Américas .

También sostuvieron una reunión con el senador Chris Murphy, de Connecticut, con quien se conversó sobre las acciones de Panamá frente a este drama humano, y se detalló la forma cómo se continúa atendiendo la migración, siempre bajo un enfoque humanitario, de paz y de seguridad.